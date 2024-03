Tunisie: Ligue 1 / Play-off / 1ère journée / EST-ST (2-0) - L'efficacité des 'Sang et Or' !

Moins entreprenants en début de match, il a suffi aux "Sang et Or" de se montrer efficaces sur leur première occasion du match pour changer la donne et retrouver leur forme habituelle à la deuxième mi-temps, imposant leur loi à leur hôte.

Sans round d'observation, les Stadistes sont entrés dans le vif du sujet et il ne leur a fallu que cinq minutes pour créer leur première occasion dangereuse : le tir puissant de Youssouf Oumarou est repoussé par Amanallah Memmiche, auteur d'une jolie parade devant la reprise de Bilel Mejri (5').

Quelques minutes plus tard, le même Oumarou est revenu à la charge, se montrant aussi dangereux lorsque son tir frôla le montant droit des filets de Memmiche (23'). Et ce n'est pas tout. Youssouf Oumarou, toujours lui, servit Haythem Jouini parti sur la droite. Jouini dribbla Meriah avant de voir son tir repoussé par Memmiche. Mejri reprit, mais sa frappe frôla la transversale (35').

Et alors qu'on pensait que les Stadistes étaient bien partis pour mener la vie dure à leur hôte, la donne a changé sur la première occasion du match des Espérantistes : une longue passe en profondeur de Zakaria El Ayeb dans le dos des défenseurs pour Mohamed Ben Ali dont le tir en retrait est raté de peu par Mohamed Ali Ben Hammouda. Après consultation de la VAR, l'arbitre du match, Emir Loucif, accorda un penalty à Mohamed Ben Ali qui s'est fait marcher sur le pied par le Stadiste Hamza Khadhraoui. Un penalty transformé par Yassine Meriah (41').

Une ouverture du score qui donnera de la confiance aux "Sang et Or" qui allaient chercher à tuer le match avant de rejoindre les vestiaires pour la pause mi-temps : la frappe de Mohamed Ben Ali passa de très peu à côté des filets de Sami Hlel (45').

Rodrigues retrouve le chemin des filets

Les "Sang et Or" qui étaient bien loin de leur niveau habituel durant la période initiale, se sont rachetés une conduite en deuxième mi-temps. La note aurait même pu être plus salée. Servi par Chaâlali en pleine surface, Rodrigues est tombé sur un Sami Helal aux aguets, qui lui a fermé l'angle de tir (80'). La VAR qui a accordé un penalty aux "Sang et Or"en première mi-temps, les a privés d'un but en seconde période quand Nidhal Laifi trompa son propre gardien en voulant dégager une reprise de la tête de Wael Derbali (82'). Après consultation de la VAR, l'arbitre a annulé le but à cause d'une faute de Rodrigues sur Hannachi. Sauf que Rodrigues n'avait pas encore dit son dernier mot: servi de la gauche par Bouguerra, le Brésilien, d'une jolie frappe, trompa cette fois-ci la vigilance du portier stadiste (90'+7). Rodrigues retrouva ainsi le chemin des filets à son grand bonheur et à celui de son entraîneur.

Au final, l'efficacité des "Sang et Or" l'a emporté sur l'ambition des Stadistes.