Maroc: Réunion à Fès du comité marocain de la Coupe du Monde 2030

Fès — Le comité marocain de la Coupe du Monde 2030, chargé des préparatifs de la compétition au Maroc, s'est réuni, mardi à Fès, pour présenter les principaux axes du cahier de charges de la FIFA pour l'organisation du mondial 2030.

Lors de cette rencontre, organisée dans le cadre d'une tournée régionale au niveau des villes candidates pour accueillir les matchs de la Coupe du Monde 2030, les responsables de la FRMF se sont également penchés sur l'état des infrastructures, le modèle organisationnel ainsi que sur les préparatifs nécessaires pour accueillir cet événement majeur.

Ils se sont de même attardés sur trois principaux axes, à savoir les infrastructures sportives (terrains et sites d'entraînement), les transports et la mobilité, ainsi que l'hébergement et les hôtels.

Cette réunion a été l'occasion d'approfondir la réflexion autour des chantiers à mener et des défis à relever dans chacun des domaines stratégiques, et d'échanger sur les dispositions à mettre en oeuvre pour répondre aux exigences de la FIFA.

Outre la délégation de la FRMF, conduite par le coordinateur général de la Fédération, Mouad Hajji, ont pris part à cette réunion notamment le wali de la région Fès-Meknès, Said Zniber, des représentants du ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, de la commune de Fès, de la société délégataire du transport urbain, ainsi que des professionnels du tourisme, du commerce, de l'industrie et des services.

En octobre dernier, le comité exécutif de la FIFA avaient retenu à l'unanimité le dossier-Maroc-Espagne-Portugal comme candidature unique pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030 de football.