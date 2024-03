Maroc: Essaouira - Lancement de la plateforme de participation citoyenne 'DIGI ESSAOUIRA'

Essaouira — Le coup d'envoi de la plateforme de participation citoyenne "DIGI ESSAOUIRA" a été donné, mardi dans la Cité des Alizés, lors d'une rencontre marquant le lancement officiel de cette initiative au niveau de la province.

Initiée par l'Association "Les Amis du Verbe", en partenariat avec les communes d'Essaouira, d'Ounagha et de Tamanar, et en coordination avec la préfecture de la province, cette plateforme numérique vise à renforcer l'implication citoyenne dans les affaires locales, à travers la stimulation des compétences et l'enrichissement des connaissances, tout en établissant un canal de communication efficace entre les citoyens et les autorités compétentes.

Ayant pour objectif de dynamiser le débat public au niveau de la province, cette initiative propose également des sessions gratuites de formation à distance, dispensées par des universitaires et des experts et couvrant divers domaines, notamment la démocratie participative, la participation citoyenne, la gouvernance territoriale et les droits de l'Homme.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, le président de l'Association "Les Amis du Verbe", Youssef Askour, a mis en relief l'importance de cette plateforme, « première du genre au niveau de la province », relevant que cette initiative ambitionne de renforcer la communication entre les citoyens et les autorités pour une meilleure gestion de la chose locale.

"Cette plateforme jouera un rôle essentiel dans le renforcement du dialogue entre les différentes parties prenantes de la société civile et les autorités locales dans l'optique d'une prise de décision plus inclusive et participative", a-t-il expliqué.

Pour sa part, le représentant du ministère délégué chargé des relations avec le parlement, Sofiane Ouchen a passé en revue les réalisations accomplies par le ministère dans les domaines de la digitalisation et de la participation citoyenne, mettant en lumière les efforts déployés pour moderniser les processus administratifs et faciliter l'accès des citoyens aux services gouvernementaux grâce aux outils numériques.

M. Ouchen a également souligné l'importance accordée par le ministère à la promotion de la participation citoyenne dans les processus de prise de décision, en mettant en place des plateformes interactives et des consultations en ligne pour recueillir l'avis des citoyens sur les politiques publiques.

S'exprimant à cette occasion, le président du conseil communal d'Essaouira, Tarik Ottmani, a, quant à lui, insisté sur l'importance de la digitalisation pour le développement de la province, appelant la population locale à participer activement à cette plateforme visant à "améliorer la transparence administrative, faciliter l'accès aux services publics et à promouvoir l'engagement citoyen dans le processus de prise de décision à l'échelle locale ».

Pour sa part, le président de la commune de Tamanar, Mounir Aderdour, s'est félicité de ce projet qui "reflète la vision de la commune en matière de participation citoyenne, visant à soutenir la dynamique de développement de la province d'Essaouira et à permettre aux jeunes de participer à la gestion des affaires locales".

De son côté, la présidente de la commune d'Ounagha, Amal El Antali, a salué cette initiative qui tend à encourager la participation citoyenne et à dynamiser le tissu économique local en améliorant le climat des affaires et la qualité des services.

Mme El Antali a également mis en avant, dans une déclaration à la MAP, le rôle crucial des jeunes dans la vie politique et la transformation numérique des collectivités territoriales, faisant part du soutien du conseil communal d'Ounagha à toutes les initiatives visant à renforcer l'implication des jeunes dans le processus de prise de décision au niveau de la commune.

Accessible via le lien "www.digiessaouira.org", cette plateforme digitale offrant une gamme diversifiée de services, permet aussi aux participants d'obtenir des certifications accréditées via le portail.

Elle propose en outre un espace dédié aux associations de la société civile, baptisé "Base de données unique des associations de la société civile d'Essaouira", et tend à encourager la coopération et le partenariat entre les différents acteurs du tissu associatif local, tout en mettant en relief le rôle crucial des associations dans le processus de développement local.