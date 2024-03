Maroc: Inauguration de deux nouveaux instituts de formation professionnelle à Martil et à Fahs-Anjra

Chrafate (province de Fahs — Anjra) - L'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) a procédé, mardi, au lancement officiel de la formation dans deux nouveaux instituts, en présence du ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, Younes Sekkouri.

Cette cérémonie s'est déroulée également en présence du gouverneur de la province de Fahs-Anjra, Abdelkhalek Marzouki, de la directrice générale de l'OFPPT, Loubna Tricha, de partenaires économiques et d'acteurs régionaux.

Il s'agit de l'Institut spécialisé dans les métiers du BTP (ISMBTP) de Martil et de l'Institut pluridisciplinaire des métiers de la logistique et de l'industrie (IPMLI) de Fahs-Anjra, d'une capacité respective de 360 et 412 places pédagogiques, soit un total de 772 places, qui viendront renforcer davantage le dispositif de formation de l'Office dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Dans une déclaration à la presse, M. Sekkouri a souligné que l'Institut pluridisciplinaire des métiers de la logistique et de l'industrie de Fahs-Anjra est le fruit d'une convention de partenariat importante, comprenant plusieurs spécialités et disciplines, qui bénéficieront aux jeunes de la région, qui recèle plusieurs opportunités d'emploi, de par la présence de zones industrielles et du port Tanger Med.

Le ministère a relevé que son département poursuit ses efforts pour fournir aux jeunes des formations spécialisées et leur permettre d'accéder au marché du travail, en incluant également les régions avec une faible concentration urbaine, notant que de nombreuses entreprises sont prêtes à employer ces jeunes, ce qui représente un gage de qualité de formation et de l'intérêt qu'elle suscite chez les employeurs.

S'agissant de l'ISMBTP de Martil, le ministre a mis en avant son importance, vu qu'il offre une formation dans un secteur qui emploie un nombre important de personnes, ajoutant que le secteur des travaux publics a vu la création de 19.000 emplois en 2023 et devrait atteindre les 70.000 emplois annuels à l'horizon 2030, avec l'organisation de la coupe du monde 2030, et la réalisation de nombreux projets structurants d'infrastructures.

"Pour que ces opportunités d'emploi se concrétisent, il est nécessaire d'avoir une formation de haut niveau dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, à l'instar de cet institut, fruit d'une convention de partenariat visant à fournir à cette région des compétences qui puissent répondre aux besoins des entreprises", a-t-il relevé.

De son côté, le directeur régional de l'OFPPT à Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Abdelmoula Sadik, a indiqué que l'ouverture de ces instituts contribuera à renforcer l'offre de formation dans la région, qui dépasse actuellement les 33.000 apprenants.

Il a, à cet égard, relevé que l'IPMLI de Fahs-Anjra se situe dans une région proche de la zone industrielle, des entreprises à l'instar de Renault, ainsi que du port Tanger Med, offrant aux apprenants des opportunités d'emploi dans ces entreprises, soulignant que l'institut spécialisé dans les métiers du BTP de Martil permettra aux jeunes de la région d'intégrer un secteur actif et important.

Pour sa part, le président de l'association marocaine des transports routiers intercontinentaux, Amer Zghino, s'est félicité de l'inauguration de cet institut dans la province de Fahs-Anjra, qui revêt un intérêt notable pour tous les métiers, et plus particulièrement pour le domaine de la logistique, en offrant une main d'oeuvre spécialisée et qualifiée, qui profitera aux entreprises de transport et de logistique, qui devaient, auparavant, former leurs nouveaux employés, relevant que l'Association s'est également engagée à fournir à ces apprenants des stages pour se perfectionner dans ce domaine et faciliter leur insertion sur le marché du travail.

Établissement multisectoriel, l'IPMLI de Fahs-Anjra a été créé dans le cadre du partenariat public-privé, reliant le gouvernement marocain et le gouvernement des Etats-Unis à travers Millennium Challenge Corporation (MCC). Il est le 2ème projet à participation financière du Fonds Charaka, après celui de l'ISTA Had Soualem.

Doté d'un budget de 121 millions de dirhams (MDH), dont une contribution de 21 MDH de l'OFPPT, ce nouvel institut a pour objectifs de soutenir l'offre de formation régionale et d'offrir aux jeunes apprenants de la région de meilleures perspectives en matière d'insertion professionnelle, à travers une offre de formation diplômante et qualifiante en 08 filières dans les niveaux technicien spécialisé, technicien, en plus de la formation qualifiante couvrant les métiers du Génie électrique et mécanique, Qualité hygiène sécurité environnement, électricité industrielle, logistique, maintenance des engins lourds et véhicules industriels, manutentionnaire des engins portuaires et opérateur terminal portuaire.

Erigé sur une superficie totale de 19.487m², dont 6.682 m² couverts, l'Institut dispose de 6 ateliers pédagogiques dotés des équipements nécessaires permettant aux stagiaires de résoudre des problématiques réelles relevant du monde professionnel, de 10 salles de cours et 02 salles spécialisées, en plus d'un internat, visant à garantir des conditions d'hébergement optimales aux jeunes apprenants.

Concernant l'ISMBTP de Martil, qui s'étend sur une superficie totale de 3.000 m², dont 2.382 m² couverts, il est réalisé dans le cadre du programme de réaménagement de l'espace social de la ville de Tétouan.

Dotée d'une capacité totale de 360 places pédagogiques, l'institut garantira une offre de formation diversifiée en 7 filières, dont 5 filières diplômantes couvrant les métiers du Génie civil, du bâtiment, de l'électricité d'installation, de menuiserie et de plomberie-chauffage. Il dispense également 2 formations qualifiantes en maçonnerie polyvalente et menuiserie d'aluminium, sanctionnées de certificats de formation.

En vue de favoriser un apprentissage immersif et de permettre aux jeunes apprenants de s'exercer aux situations complexes du monde professionnel, ce nouvel établissement est doté d'infrastructures diversifiées, abritant 3 ateliers pédagogiques et 9 salles différentes, dont 5 salles de cours, une salle spécialisée, une salle dédiée aux compétences entrepreneuriales, et un laboratoire Génie civil.

L'institut, dont la réalisation a mobilisé une enveloppe budgétaire de 36 MDH, est également doté d'une médiathèque avec des ressources méthodologiques et pédagogiques spécialisées.