Sénégal: Bus Rapid transit (Brt) - Les manifestations politiques «diffèrent» l'exploitation commerciale

Contrairement à l'annonce faite par les autorités, à partir de mi-février, l'exploitation commerciale du Bus rapid transit (Brt) tarde encore. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, justifie ce retard par les manifestations politiques. En outre, Mansour Faye qui a effectué une visite de chantiers, hier mardi, a affirmé que de 2012 à 2024, le Sénégal a investi plus de 500 milliards de FCFA dans la réalisation de ponts, d'autoponts et autres ouvrages de franchissement.

Le Bus rapid transit (Brt) ne sera pas disponible pour une exploitation commerciale dans les prochains jours. Interpellé sur la question lors d'une visite des chantiers de l'autopont de Front de terre, du Train express régional (Ter) et sur la nationale n°1 à hauteur de Diamniadio, le ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, a dit que les manifestations qui ont eu lieu après le report de la présidentielle, ont causé des dégâts sur les installations, reportant ainsi, dit-il, «l'exploitation commerciale».

Mansour Faye s'est aussi prononcé sur les ouvrages de décongestion de la capitale dont le pont de Front de Terre, long de 600 mètres. «Il va améliorer la mobilité sur l'avenue Bourguiba, la descente sortie de l'autoroute, la route vers l'hôpital de Grand Yoff et en allant aussi vers Liberté 6», soutient-il, tout en espérant que «le pont va contribuer non seulement à améliorer le cadre de vie au niveau de cette zone».

Autre chantier visité, l'ouvrage réalisé sur la route nationale n°1 à Diamniadio permet de raccorder le Marché d'intérêt national, la Gare des gros porteurs, le pont de de franchissement du Ter. Une fois achevé, l'ouvrage assurera une fluidité de la circulation à Diamniadio. La fin des travaux est attendue à la fin de cette année 2024.

Bref, faisant une sorte de bilan des réalisations du régime de Macky Sall, en termes d'infrastructures, Mansour Faye déclare que plus de 500 milliards de FCFA ont été investis dans la construction de ponts, d'autoponts, d'ouvrages de franchissement, en 12 ans. «De 2012 à maintenant, le Sénégal a réalisé des ponts, des autoponts et des ouvrages de franchissement pour plus de 500 milliards de FCFA». Il s'agit, entre autres, d'une trentaine d'autoponts, de ponts réalisés et d'autres ouvrages sous les autoroutes et des infrastructures en cours de réalisation dans le cadre du Programme spécial de désenclavement.