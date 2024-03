Algérie: Tébessa - Travail en cours pour développer la production de phosphate à Djebel El Onk

TEBESSA — Le président directeur général (PDG) du groupe Sonatrach, Rachid Hachichi, a révélé mardi à Tébessa que le travail est en cours pour développer la production de phosphate à Djebel El Onk (commune de Bir El Ater) et augmenter les capacités de production nationale.

Dans une conférence de presse en marge de sa visite au site de production du champ de Ras Ettamb à Djebel El Onk (120Km au sud de Tébessa) découvert en 1976 et mis en exploitation en 1977, le même responsable a indiqué le groupe tient à développer la production de la région de Djebel El Onk et les champs en dépendant dont celui-ci pour augmenter la production nationale hors hydrocarbure en veillant à améliorer les conditions de travail à la base de vie, à assurer aux travailleur tout ce qu'il faut et les motiver à déployer davantage d'efforts pour atteindre les objectifs tracés.

Il a inscrit sa visite dans le cadre de l'inspection des structures et projets relevant du groupe dans cette wilaya.

Après qu'il s'est enquis des conditions de travail, de la chaine de production et d'exportation et du système de sécurité à la Direction des Gazoducs Enrico MATTEI d'exportation du gaz vers l'Italie via la Tunisie, M. Hachichi a considéré que cette unité est un modèle qui regroupe les meilleurs jeunes techniciens et ingénieurs qui oeuvrent à développer l'activité en veillant au strict respect des conditions de santé et de sécurité.

Il a ajouté que cette unité montre la dynamique du groupe Sonatrach pour la satisfaction des besoins de ses clients en tant que fournisseur sûr et cela renforce sa crédibilité à travers le monde.

Concernant le projet intégré d'extraction, transformation et d'exportation du phosphate de Bled El Hadba, le PDG de Sonatrach a indiqué que ses services s'engagent au travers de l'entreprise ASMIDAL qui détient 34% des actions à concrétiser tous les projets annexes, soulignant que les réserves de la mine de cette région dépassent 2,8 milliards tonnes de phosphate brut.

"Nous sommes actuellement à la fin de la phase d'étude de faisabilité du projet avant de passer au stade de la réalisation effective", a-t-il ajouté rappelant que son entrée en exploitation permettra d'augmenter les capacités de production nationale de phosphate à 10 millions tonnes par an dont 6 millions tonnes transformées et de réaliser des revenus de plus de 6 millions dollars par an outre les milliers d'emplois à générer pour les jeunes de la région".

Le même responsable a poursuivi sa visite par la conclusion d'une convention de partenariat entre Sonatrach et l'institut des mines de l'université cheikh Larbi Tebessi avant d'inspecter le district de commercialisation de Naftal au chef-lieu de wilaya.