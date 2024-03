Algérie: Finances - Faid effectue une visite d'inspection au siège de la SATIM

ALGER — Le ministre des Finances, Laaziz Faid, a effectué, mardi, une visite de travail et d'inspection à la Société d'automatisation des transactions interbancaires et de la monétique (SATIM), ou il a reçu des exposés sur les avancées en matière de digitalisation et de la numérisation des transactions interbancaires et de la monétique, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette visite le ministre des Finances a été accueilli par le Président directeur général de la SATIM et son équipe dirigeante, a précisé la même source, soulignant que "cette démarche s'inscrit dans le cadre d'une initiative visant à encourager l'interaction entre tous les services du ministère des Finances et aussi l'intensification de la coordination tout en généralisant l'application des principes de la bonne gouvernance dans les finances publique".

Au cours de cette visite, M. Faid a eu l'opportunité d'entendre des exposés exhaustifs présentés par les responsables de la SATIM, qui ont porté sur des sujets cruciaux tels que la certification des terminaux de paiement électronique (TPE), la mise à jour des systèmes d'information ainsi que sur l'opération de Switch mobile, selon le communiqué.

Ces présentations ont permis d'approfondir la compréhension sur les enjeux technologiques et les défis actuels de cette société.

Les discussions ont porté, également, sur les avancées de la digitalisation et de la numérisation dans le domaine des transactions interbancaires et de la monétique, ainsi que sur les perspectives futures de cette structure stratégique, a fait savoir le ministère.

Le ministre des Finances a souligné, à cette occasion, l'importance stratégique de la SATIM, précisant que cette institution joue un rôle d'instrument capital au coeur du programme de numérisation du secteur des Finances.

Il a particulièrement salué l'accompagnement et l'expertise avérée de la SATIM dans le domaine de la monétique, soulignant que ces efforts contribueront à moderniser et à optimiser les services financiers, alignés sur les normes internationales.

Il a également saisi, cette occasion, pour rappeler l'importance du développement de l'utilisation des moyens de paiement électronique dans le pays, tout en appelant "toutes les parties prenantes à travailler conjointement pour promouvoir des initiatives novatrices et soutenir le développement durable du secteur financier, afin de rester à la pointe des évolutions technologiques et de garantir un environnement propice à la prospérité du secteur et de l'économie nationale".

A l'issue de cette visite, M. Faid a réaffirmé "l'engagement de son département envers l'innovation et la transformation numérique dans le secteur financier, avec la SATIM en tant que acteur clé dans cette entreprise", a-t-on encore précisé de même source.