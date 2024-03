Algérie: Valorisation des compétences des femmes sur le marché du tourisme et des voyages

ORAN — Une exposition des femmes propriétaires d'agences de voyages et de tourisme a été inaugurée, mardi au niveau du hall de la gare de transport de voyageurs "El Bahia" à Oran, pour mettre en valeur leurs compétences sur le marché du voyage, à l'effet de stimuler le tourisme interne et promouvoir la "destination Algérie".

Un groupe d'agences de tourisme et de voyages dirigées par des femmes, qui ont une grande expérience dans ce créneau et qui ont réussi, prennent part à cette manifestation, organisée par l'association touristique "Générations futures" activant à Oran, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la femme, coïncidant avec le 8 mars de chaque année, a indiqué le président de cette association, Mokhtar Dabbat.

Cette exposition, organisée sous le slogan "les Success stories de la gent féminine dans les projets touristiques", vise à faire découvrir au grand public le rôle des femmes exerçant dans le tourisme et les agences de voyages pour relever le défi du développement du secteur touristique en Algérie, considérant que les femmes sont des partenaires essentiels du développement touristique de par leurs travaux, à travers l'offre de produits touristiques pour développer le tourisme interne et l'accueil, ainsi que la présentation de leurs qualifications et réalisations dans ce secteur vital, a ajouté M. Dabbat.

La gare routière d'El Bahia, qui draine chaque jour de nombreux voyageurs, notamment en provenance et à destination du Sud du pays, a été choisie pour faire découvrir les produits touristiques proposés par les agences de tourisme et de voyages, notamment saharien, thermal, culturel et médical, dans le cadre du développement du tourisme durable, selon la même source.

L'association "Générations Futures" cherche à tracer un programme pour la formation de guides qui accompagnent les agences de tourisme pour fournir un service qui attire les touristes, selon M. Dabbat.

Cette exposition représente une opportunité pour les agences de tourisme et de voyages, dirigées par des femmes, pur faire connaître leur contribution dans l'essor du tourisme, d'autant que les agences sont considérées comme l'un des mécanismes contribuant au développement de cette activité, selon Asma Chenine, qui a à son actif 14 ans d'expérience dans le métier du tourisme et du voyage.

Elle a affirmé que son agence travaille pour offrir des produits à l'effet d'impulser le tourisme intérieur et attirer les touristes étrangers, notamment avec les facilités accordées par l'Etat en ce qui concerne le visas.

Pour sa part, Feriel Souissi, propriétaire d'une agence de tourisme a souligné que "l'activité du tourisme et des voyages n'est pas de tout repos.

Néanmoins, de nombreuses femmes propriétaires d'agences de tourisme et de voyages ont réussi dans leur travail, grâce à leur patience pour gagner la confiance du client et un travail acharné pour assurer la continuité de cette activité, en étant sans cesse en quête de nouveaux produits pour satisfaire le client et promouvoir le tourisme en Algérie, en lui présentant une belle image de la destination Algérie".

L'exposition des femmes propriétaires d'agences de tourisme et de voyages, qui a attiré la curiosité de nombreux amateurs de voyages et de tourisme, qui s'étale jusqu'au 7 mars en cours, leur a permis de découvrir les différents produits touristiques.