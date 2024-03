Algérie: Ramadhan - Appel à observer des précautions pour éviter certains risques

ALGER — La Protection civile a appelé, mercredi dans un communiqué, les citoyens à prendre les précautions préventives nécessaires pour éviter certains risques enregistrés habituellement durant le mois du Ramadhan, notamment les accidents domestiques et de la circulation.

Le nombre d'interventions des unités opérationnelles de la Protection civile, durant le ramadhan est "très élevé", en particulier la prise en charge des victimes des accidents de la circulation et des accidents domestiques, relève la même source.

S'agissant des risques liés à la circulation, elle a mis en garde contre la conduite dangereuse pendant le mois sacré, notamment "durant les minutes précédant la rupture du jeûne, l'excès de vitesse, le dépassement dangereux, le non-respect de la priorité et de la distance de sécurité".

La Protection civile a mis, également, en garde contre les effets de la fatigue (somnolence et baisse de la vigilance), des "facteurs aggravant le risque des accidents routiers qui touchent davantage les moyens de transports collectifs, à l'instar des bus, taxis et les camions effectuant de longs trajets".

Il est également recommandé de "procéder à la maintenance régulière des véhicules", note le communiqué de la Protection civile, qui lance, en outre "un appel aux jeunes motocyclistes quant à la nécessité du port du casque comme moyen de protection".

%

Par ailleurs, la Protection civile a relevé que les femmes et les enfants figurent parmi les personnes "les plus exposées" aux accidents domestiques durant le mois de Ramadhan, soulignant que "l'utilisation des produits détergents et chimiques, sans prendre en considération les consignes préventives, augmentent les risques d'accidents qui peuvent avoir des conséquences dramatiques".

Notant que "les cas d'intoxication par ces produits et les brûlures étant très fréquents", elle a recommandé de "ranger ces produits et de ne pas les laisser à la portée des enfants".

En cuisine, les repas chauds et brûlants et l'huile de friture constituent également un risque, note la Protection civile, ajoutant par ailleurs, que "les intoxications alimentaires enregistrées durant ce mois sont généralement dues au non-respect des conditions de conservation, l'exposition et la vente des denrées alimentaires sur la voie publique et le manque d'hygiène".

La Protection civile met à cet effet à la disposition des citoyens le numéro de secours "14" et le numéro vert "1021" pour l'appeler en cas de nécessité, en précisant la nature de l'incident ou de l'accident, le nombre de victimes et l'adresse exacte pour une prise en charge rapide.