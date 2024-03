Congo-Brazzaville: Forces armées congolaises - Pour une meilleure appropriation des directives de l'échelon supérieur

Le chef d'état-major général des Forces armées congolaises (FAC), le général de division Guy Blanchard Okoï, a lancé le 5 mars à l'Académie militaire Marien-Ngouabi le séminaire des commandants des grandes formations et des chefs de corps des FAC.

Le séminaire qui va durer trois jours a pour objectif de mettre à la disposition des participants les instructions et tous les outils nécessaires à la planification et à la conduite des activités qui sont dévolues aux FAC tout au long de cette année. Il s'inscrit également dans l'appropriation de nouvelles exigences de pilotage et de gouvernance des actions publiques au sein du ministère de la Défense et particulièrement au sein des FAC.

Dans son allocution d'orientation, Guy Blanchard Okoï a précisé que l'organisation et le contenu de ce séminaire peuvent sembler identiques au séminaire de 2023. Il s'agit de replonger dans la pratique des fondamentaux de l'exercice d'un commandement au sein des grandes formations et dans les corps de troupe. Cette nécessité est d'autant plus avérée en cette année 2024.

« Nos autorités hiérarchiques ont recadré notre action collective autour de la thématique " S'organiser mieux, pour faire beaucoup avec peu". C'est aussi l'ambition poursuivie par ces retrouvailles annuelles pour ceux qui, conformément à l'esprit et à la lettre d'instruction relative à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des chaînes de commandement, sont à la croisée des chaînes des commandements organiques opérationnelles et territoriales, à savoir les commandants des grandes formations et les chefs de corps », a-t-il souligné.

Il sied de noter que quatre temps forts marqueront le déroulement des travaux de ce séminaire : l'évaluation de la mise en oeuvre des instructions du chef d'état-major général des FAC et les recommandations du séminaire de l'année 2023 ; les restitutions des questions d'étude par groupe ; la présentation du plan d'action triennal « 2024-2026 » du chef d'état-major général des FAC ; le dialogue de commandement qui favorisera les échanges entre les commandants organiques, d'une part, et les commandants de grandes formations et les chefs de corps, d'autre part. Ce séminaire consiste également à renforcer les capacités des commandants de grandes formations et chefs de corps pour un meilleur exercice de leur commandement en vue d'une gestion efficace des personnels et matériels en dotation dans leurs unités respectives.