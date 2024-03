Congo-Brazzaville: Activité culturelle - Les lanternes lumineuses chinoises mises en valeur à Brazzaville

Dans le cadre des festivités marquant le Nouvel An chinois, l'entreprise China state construction engineering corporation (CSCEC) a organisé, à Brazzaville, une cérémonie pour mettre en valeur les lanternes rouges.

La cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadrice de Chine au Congo, Li Yan; du conseiller de la ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs, Emeraude Kouka; du directeur de l'Institut Confucius de l'Université Marien-Ngouabi; de la communauté chinoise et de plusieurs autres personnalités. Elle a été agrémentée par la projection d'un film documentaire retraçant l'origine des lanternes, l'application des lanternes modernes, les types de lanternes chinoises, les lanternes de style occidental, suivie d'une séance d'apprentissage et de démonstration de fabrication des lanternes.

Une lanterne est un appareil d' éclairage souvent portatif, constitué d'une boîte dont les faces sont fermées par un matériau translucide ou transparent, où l'on enferme un dispositif éclairant (chandelle, bougie, lampe à huile, à pétrole ou électrique). Les surfaces transparentes étaient autrefois en corne ou en verre.

Si la fonction de base des lanternes est d'éclairer, elles ont également des connotations culturelles. Pour les Chinois, elles soulignent les retrouvailles et l'unité de la famille.

Dans son discours, l'ambassadrice de Chine a rappelé l'importance des différentes activités liées à la fête des lanternes et aux relations sino-congolaises qui totalisent cette année 60 ans d'existence. Li Yan a également remercié les autorités congolaises « pour la cérémonie organisée par le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, dans le cadre de cet anniversaire » et souligné « la solidité des relations entre la Chine et le Congo ». Enfin, elle a exprimé sa joie et remercié la société CSCEC pour cette initiative.

Devenues un symbole de la culture chinoise dans le monde entier, ces lanternes ont cependant connu des débuts modestes. La première lanterne de ce type aurait été inventée pendant la dynastie des Han. Leur but initial était purement fonctionnel. Il existe trois grandes catégories : les lanternes suspendues, les lanternes volantes et les lanternes flottantes.

Ces monuments lumineux ne sont pas seulement des objets de décoration, mais des ambassadeurs de la culture chinoise, porteurs de significations profondes et de traditions ancestrales. Chaque lanterne raconte une histoire unique, reflétant la créativité et le savoir-faire des artisans qui les ont conçue. Elles illuminent non seulement les rues et les espaces publics, mais également les coeurs, et transportent les gens dans un monde où l'art et la lumière se fusionnent pour créer une expérience inoubliable.

Signalons que le Nouvel An chinois 2024 est placé sous le signe du dragon. Dans la culture chinoise, l'année du dragon symbolise la bravoure, le progrès, la vitalité illimitée et les bons auspices, exprimant des aspirations optimistes pour l'avenir.

En Chine, le dragon est un symbole culturel important, incarnant la chance, l'intelligence et la force, portant l'espoir d'un monde meilleur et d'une vie meilleure. Célébrée dans de nombreux pays, cette fête annuelle peut durer jusqu'à quinze jours, offrant l'occasion de partager des moments conviviaux en famille ou entre amis.