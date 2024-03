Tunisie: Coopération multilatérale Tunisie/Pays du Golfe - Des opportunités d'investissement attractives pour les pays du Golfe

Les relations de partenariat entre la Tunisie et les pays du Golfe sont à un tournant crucial. En tirant parti des opportunités offertes par une collaboration renforcée et une diversification des investissements, les deux parties peuvent réaliser leur potentiel économique et contribuer à une croissance durable et inclusive dans la région.

Les relations de partenariat entre la Tunisie et les pays du Golfe revêtent une importance stratégique tant pour la Tunisie que pour les nations du Golfe. Ces partenariats, axés principalement sur l'investissement économique et la coopération, ont connu des hauts et des bas au fil des années, mais présentent également des perspectives prometteuses pour le développement mutuel.

En termes d'investissement économique, les pays du Golfe ont historiquement joué un rôle crucial dans le soutien financier de la Tunisie, notamment après la révolution de 2011. Les investissements dans divers secteurs tels que l'immobilier, le tourisme, et l'énergie ont contribué à la croissance économique du pays. Cependant, « ces investissements ont parfois été critiqués pour leur manque de diversification et leur concentration excessive sur certains secteurs », précise Zied Sdiri, C.E.O Millennium Leaders Group.

Au niveau de la coopération, Sdiri indique que des initiatives ont été mises en place pour renforcer les liens dans des domaines tels que l'éducation, la santé, et la sécurité. Des échanges culturels et des programmes de formation ont favorisé une meilleure compréhension mutuelle et ont renforcé les liens entre les peuples. «Malgré ces avancées, des défis persistent dans les relations de partenariat entre la Tunisie et les pays du Golfe. Les fluctuations économiques mondiales, les tensions géopolitiques régionales, et les changements politiques internes peuvent influencer la dynamique de ces relations. De plus, la pandémie du Covid-19 a mis en évidence la nécessité de diversifier les partenariats économiques et de renforcer la résilience des économies», ajoute-il.

%

Perspectives courageuses

Pour Sdiri, les perspectives de développement de ces relations restent encourageantes. La Tunisie, en tant que porte d'entrée vers le marché africain, offre des opportunités d'investissement attractives pour les pays du Golfe, en particulier dans les secteurs émergents tels que les technologies de l'information et les énergies renouvelables. De même, la Tunisie peut bénéficier de l'expertise et du savoir-faire des pays du Golfe dans le développement des infrastructures et la promotion du tourisme.

En bref, les relations de partenariat entre la Tunisie et les pays du Golfe sont à un tournant crucial. En tirant parti des opportunités offertes par une collaboration renforcée et une diversification des investissements, les deux parties peuvent réaliser leur potentiel économique et contribuer à une croissance durable et inclusive dans la région.

En effet, «la Tunisie peut saisir l'opportunité offerte par le marché du Golfe en adoptant une approche stratégique et proactive axée sur plusieurs axes. Elle peut attirer les investissements en diversifiant ses secteurs économiques, notamment en mettant l'accent sur les industries émergentes telles que les technologies de l'information, les énergies renouvelables, et le secteur des services», explique Sdiri. Sachant que notre pays dispose d'un potentiel touristique énorme, avec ses plages méditerranéennes, son patrimoine culturel riche, et ses sites historiques. En investissant dans le développement de l'infrastructure touristique et en promouvant le pays comme une destination sûre et attrayante, la Tunisie peut attirer les touristes du Golfe.

Par ailleurs, la Tunisie peut renforcer ses liens commerciaux avec les pays du Golfe en facilitant les échanges commerciaux, réduisant les barrières tarifaires et non tarifaires, et en favorisant la coopération dans le domaine du commerce international. Elle peut, aussi, encourager les partenariats public-privé dans des projets d'infrastructures clés tels que les ports, les aéroports, et les zones industrielles. Ces partenariats permettront de mobiliser des investissements du Golfe tout en bénéficiant de l'expertise et du financement des entreprises privées.

En adoptant une approche proactive et en capitalisant sur ses atouts économiques et culturels, la Tunisie peut saisir pleinement l'opportunité que présente le marché du Golfe et renforcer ses relations économiques avec la région.

Dans un monde en perpétuelle mutation où les grands ensembles régionaux mutualisent leurs expériences et expertis, que peut apporter la coopération avec les Etats du Golfe dont les économies sont en plein essor ? D'après Sdiri, «la coopération avec les Etats du Golfe, dont les économies sont en plein essor, peut apporter plusieurs avantages : les Etats du Golfe disposent de fonds souverains importants et cherchent à diversifier leurs investissements à l'étranger. La coopération avec ces pays peut ouvrir des opportunités d'investissement dans des secteurs clés de l'économie tunisienne, stimulant ainsi la croissance économique et la création d'emplois.

Les Etats du Golfe ont investi massivement dans le développement de technologies de pointe dans divers domaines tels que l'énergie, les infrastructures et les technologies de l'information. La coopération avec ces pays peut faciliter le transfert de technologie vers la Tunisie, renforçant ainsi sa capacité d'innovation et sa compétitivité sur le marché mondial.

La coopération économique avec les Etats du Golfe peut favoriser le développement du commerce régional en facilitant les échanges commerciaux et en renforçant les liens économiques entre la Tunisie et les pays voisins du Golfe. Cela peut contribuer à la diversification des exportations tunisiennes et à l'expansion de ses marchés.