Tunisie: Coopération multilatérale Tunisie/Pays du Golfe - Les perspectives d'une évolution notable du partenariat

La Tunisie a fait de l'attractivité des capitaux du Golfe un axe central de sa stratégie de diversification des sources de financement des grands projets de développement d'envergure qu'elle mène. Les relations entre la Tunisie et les pays du Conseil de Coopération du Golfe évoluent dans le cadre d'un partenariat stratégique qui témoigne de la solidité des relations entre notre pays et les pays du CCG.

Il ne fait aucun doute que les liens historiques, civilisationnels et culturels sur lesquels reposent les relations entre la Tunisie et les pays du Golfe sont un gage de leur pérennité et de leur constante évolution au service de leurs intérêts communs. En dépit de l'éloignement géographique, la croissance et le développement des relations Tunisie-CCG se nourrissent de la convergence des vues qui se reflètent dans les positions de soutien et de synergie mutuels. En effet, les pays du Golfe ont trouvé dans la Tunisie un soutien constant et indélébile dans différents domaines. Pour leur part, les pays du CCG oeuvrent part pour le renforcement des relations avec la Tunisie.

Sur le plan économique, la Tunisie aspire à renforcer les relations de partenariat stratégique qui l'unissent avec les pays du CCG, et à instaurer une nouvelle ère marquée par la diversité des aspects de la coopération.

Les relations Tunisie-CCG et leur partenariat stratégique demeurent un modèle éloquent de ce que devraient être les relations entre pays frères. Ce partenariat, notamment dans son aspect économique, est appelé à être développé et diversifié afin de renforcer l'intégration entre les deux parties qui partagent un destin commun et font face à des défis divers.

%

La Tunisie, qui a réalisé des chantiers et des projets structurants d'envergure et diversifiés, outre sa forte présence aux niveaux africain et européen, ambitionne d'aller de l'avant en matière de son partenariat avec les pays du CCG à tous les niveaux.

A travers les partenariats qu'elle compte établir dans les années à venir, plusieurs projets majeurs et structurants en suspens (Sama Dubai, Cité sportive, Cité médicale à Kairouan...) verront le jour, transcendant naturellement les frontières géographiques. Cela indique également une convergence dans plusieurs projets d'intérêt commun et approuve notamment qu'il n'y a pas de limite à la coopération fructueuse et constructive, dans un cadre de leadership et de partenariat gagnant-gagnant.