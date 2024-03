Maroc: Le salon provincial de l'artisanat de Khénifra revigore la dynamique économique

Khénifra — Le Salon provincial de l'artisanat de Khénifra, qui vient d'ouvrir ses portes à l'initiative de la Chambre d'artisanat de la région Béni Mellal-Khénifra est une vitrine pour la promotion des produits locaux des artisans et coopératives de la ville et une occasion pour revigorer la dynamique économique locale.

Organisé en partenariat avec la Direction provinciale de l'Artisanat et la commune de Khénifra, le salon provincial de l'artisanat qui a élu domicile à place de la "Marche Verte", principale artère de la cité des Zayane, est organisé sous le slogan "L'artisanat, un don renouvelé à travers les générations", dans le but de mettre en exergue le riche répertoire local en produits de terroir ainsi que la pluralité du patrimoine culturel marocain amazigh.

Le Salon qui participe à la création d'activités génératrices de revenus et à la relance du tourisme domestique abrite 62 stands dédiés à diverses activités artisanales, notamment la poterie, le perlage, la broderie, la couture traditionnelle, les produits de terroir, l'argenterie, la maroquinerie, les tapis et les bijoux.

Dans une déclaration à la MAP, plusieurs exposants ont affirmé que ce salon constitue une opportunité pour les coopératives et les artisans traditionnels locaux de mettre en valeur et de commercialiser leurs produits en mettant en vedette la richesse et la diversité qui distingue certaines activités artisanales comme la tapisserie, ce qui participe au rayonnement de ces produits et à leur exposition à une plus grande échelle.

Le Salon provincial de l'artisanat de Khénifra donne à voir les produits de l'économie sociale et solidaire dans leur diversité, et tend à valoriser le rôle du capital humain aux niveaux local et national et à donner aux produits locaux leur cachet traditionnel authentique en élargissant la base de leur commercialisation et en donnant un coup d'accélérateur à l'économie locale.