Ghana: Aide publique au développement - Haro sur le chantage homosexuel !

La loi anti LGBT QI+ sera-t-elle jamais promulguée, à plus forte raison appliquée, au Ghana ? Une semaine après son adoption à l'unanimité par le Parlement ghanéen, la question mérite en effet d'être posée suite au communiqué du ministre des Finances, rendu public lundi dernier, qui mettait en garde contre les conséquences économiques de cette nouvelle disposition.

Pour le grand argentier ghanéen, en effet, les pertes liées à cette nouvelle disposition législative pourraient avoisiner les 4 milliards de dollars sur une période de 5 à 6 ans, dont 850 millions cette année même. Autant dire une manne financière importante à un moment où ce pays est en proie à une crise économique assez aiguë caractérisée par une dépréciation du cedi, qui a perdu 54 % de sa valeur face au dollar. De quoi faire donc réfléchir par deux fois avant de se lancer dans cette croisade anti LGBT QI+.

Il faut dire que depuis un certain temps, la communauté dite internationale, les pays occidentaux notamment, use de toutes sortes de pressions pour promouvoir l'homosexualité, du moins empêcher le durcissement des lois qui visent les personnes ayant cette orientation sexuelle.

Au début des années 90, avec la chute du mur de Berlin et le discours de la Baule, la France en l'occurrence, avait lié l'aide publique au développement à l'ouverture démocratique, même si 30 années plus tard, le bilan est plus que mitigé. Aujourd'hui, c'est une nouvelle forme de conditionnalité que semblent vouloir imposer de nombreux pays ainsi que les institutions financières internationales comme la Banque mondiale et le FMI, que les puissants de monde contrôlent, du reste.

Une sorte de « chantage homosexuel » pour dissuader ceux qui seraient tentés d'emprunter la voie ouverte à ce jour par quelque 80 Etats à travers le monde, soit environ 40% des nations représentées à l'ONU, dont une bonne dizaine punissent de la peine de mort ce qu'elles qualifient de déviance sexuelle.

On peut, certes, s'émouvoir du sort réservé aux homosexuels dans de nombreux pays africains et arabo-musulmans comme le Nigeria, le Maroc, l'Ouganda, la Mauritanie, la Tanzanie, la Zambie et le Tchad, mais de là à conditionner l'appui et l'aide publics au développement à cette situation, il y a un pas que les Occidentaux ne devraient pas franchir.

Après tout, la loi sur toute sa latitude n'est rien d'autre que l'expression de la dictature de la majorité ou du plus fort du moment, et il en a toujours été ainsi. Pourquoi veulent-ils que tous les pays du monde considèrent ce qu'eux estiment être une valeur universelle ?

Voilà en effet des gens qui poussent des cris d'orfraie et criminalisent l'excision, le mariage forcé et la polygamie, mais qui se piquent de vouloir exporter des orientations sexuelles qui ne sont pas du goût de nos populations.

Qu'ils promeuvent cette pratique chez eux, grand bien leur fasse, mais qu'ils évitent, parfois par des manières insidieuses à travers les médias notamment la télé, d'inoculer ce penchant à nos populations !

Il n'y a qu'à voir la réaction des prélats africains après la déclaration dite « Fiducia supplicans » du pape François pour se convaincre que la grande majorité des Africains reprouvent cette façon de faire et il faudrait bien que ces Occidentaux se le prennent pour dit une fois pour toutes au lieu d'user de subterfuges pour tordre le bras à des Etats faibles et pauvres, sous peine de subir même un effet boomerang, car à défaut d'un financement des Occidentaux, de nombreux pays, à l'image du Ghana qui est en train d'explorer cette voie, seront enclins à s'ouvrir davantage à des Etats plus conservateurs comme la Chine et les pays arabo-musulmans, avec qui ils parlent le même langage, du moins sur ce sujet.

Voici Nana Akufu Ado bien embarrassé sans savoir à quelle orientation se vouer.