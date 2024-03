Cote d'Ivoire: Bouaké/Electrifié après 100 ans dans l'obscurité - Tabako rend hommage au président Alassane Ouattara

Le village de Tabako, dans la sous-préfecture de Bouaké a connu une animation particulière, le samedi 3 mars 2024, date qui marque le raccordement officiel de cette localité au réseau électrique national.

Grâce au Programme national d'électrification rurale (Proner) conçu et mis en oeuvre par le gouvernement ivoirien sous le leadership du Président de la République, Alassane Ouattara, ce village de 1500 âmes est sorti de l'obscurité. Pour l'occasion, les populations ont marqué une journée de reconnaissance au Chef de l'État. Le député-maire de Bouaké, Dr Paul Dakuyo, parrain de la cérémonie de réjouissance, s'est réjoui de voir Tabako électrifié. Il a rappelé l'importance de l'électricité dans le processus de développement d'un village et insisté sur les efforts consentis par le gouvernement et la mairie de Bouaké en la matière dans la commune.

Dans son allocution, Dr Paul Dakuyo a sensibilisé la population de Tabako et celle venue des villages environnants au renforcement de la paix et de la cohésion sociale, gage de développement. « Vous faites bien de rendre hommage au Président de la République Alassane Ouattara qui contribue énormément au bien-être des populations ivoiriennes depuis son accession au pouvoir. Vous l'avez bien dit, Alassane Ouattara a apporté énormément en matière d'électricité, d'eau potable, de construction d'écoles d'infrastructures routières et de centres de santé. Je vous demande en retour de prier pour lui. L'électricité est un facteur de production qui améliore considérablement les conditions de vie de nos populations en créant de la richesse. Le développement commence par les routes mais aussi par l'électricité », a dit Dr Paul Dakuyo.

%

100 ans dans l'obscurité

À l'en croire, la promesse du Président de la République, Alassane Ouattara, d'électrifier tous les villages comptant 500 habitants, a eu un écho favorable à Bouaké. Pour le parrain de cette cérémonie, l'électricité permettra aux localités de la région de Gbêkê d'accélérer leur marche vers le progrès économique et social. Avant lui, Nanan Issaka Coulibaly, chef de Tabako a, au nom de la population bénéficiaire, témoigné sa gratitude au gouvernement pour l'électrification de son village. Chose qui, selon lui, améliorera les conditions de vie de la population. « Aujourd'hui est un grand jour pour Tabako. Village fondé en 1922. Pendant 100 ans, le campement devenu grand est resté dans l'obscurité. La nuit venue, nous étions à la portée des animaux féroces ainsi que des reptiles.

Grâce au Président Alassane Ouattara, notre beau village est connecté au réseau électrique national depuis 2021. C'est pourquoi, Tabako a voulu rendre hommage à ce grand bâtisseur à la tête du pays pour ses actions de développement partout en Côte d'Ivoire et surtout à Tabako qui a aussi bénéficié de la construction d'une école primaire », a dit Nanan Issaka Coulibaly. Avant de traduire toute sa gratitude au parrain de la cérémonie Dr Paul Dakuyo pour le rêve réalisé de ses populations. Au nom de sa population le chef de Tabako a pris l'engagement d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans le processus de développement et de renforcement de la cohésion sociale. C'est par la pose de la première pierre de la maternité et du dispensaire de Tabako que la cérémonie de reconnaissance au Chef de l'Etat a pris fin.