Afrique: Déclaration du Haut Représentant, au nom de l'UE, sur l'escalade des hostilités dans la partie orientale du pays

L'UE est extrêmement préoccupée par l'escalade de la violence dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) et par l'aggravation de la situation humanitaire, qui exposent des millions de personnes à des violations des droits de l'homme, notamment à des déplacements, des privations et des violences fondées sur le genre. Le renforcement des capacités militaires ainsi que l'utilisation de missiles sol-air et de drones sophistiqués constituent une escalade inquiétante qui aggrave encore la situation, en particulier autour de Sake et de Goma.

L'UE réaffirme son soutien sans faille aux processus de Luanda et de Nairobi. Seule une solution politique, et non militaire, peut mettre un terme à cette crise: un dialogue inclusif doit pour ce faire être engagé entre la RDC et le Rwanda afin de s'attaquer aux causes profondes du conflit, en vue de mettre en oeuvre les décisions prises dans le cadre des initiatives de paix régionales et de garantir le respect de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale de tous les pays de la région. Les feuilles de route existantes doivent être mises en oeuvre; les mécanismes de vérification existants doivent être réactivés.

L'UE condamne la dernière offensive du M23 et réitère sa ferme condamnation des actions des groupes armés dans l'est de la RDC. Ces groupes doivent cesser toutes les hostilités, se retirer des zones qu'ils occupent et se désarmer conformément aux décisions prises dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi.

L'UE souligne l'obligation qu'ont tous les États de cesser de soutenir ces groupes armés. En particulier, l'UE condamne le soutien du Rwanda au M23 et sa présence militaire sur le territoire congolais. Elle exhorte vivement le Rwanda à retirer immédiatement l'ensemble de son personnel militaire de la RDC ainsi qu'à mettre fin à tout le soutien qu'il apporte au M23 et à cesser toute coopération avec celui-ci. Elle exhorte vivement la RDC et tous les acteurs régionaux à mettre fin à tout le soutien qu'ils apportent aux FDLR et à cesser toute coopération avec celles-ci, lesquelles trouvent leurs racines dans le génocide perpétré contre les Tutsis, et à faire de même à l'égard de tout autre groupe armé.

Toutes les parties doivent faire tout leur possible pour protéger les civils, prévenir les violations du droit international et garantir un accès sûr et sans entrave de l'aide humanitaire à tous ceux qui en ont besoin, immédiatement et sans conditions préalables.

L'UE réaffirme sans équivoque qu'elle condamne les discours de haine et la xénophobie, ainsi que les politiques fondées sur l'appartenance ethnique. L'UE exhorte tous les acteurs politiques et de la société civile à contribuer à un dialogue axé sur la paix et à s'abstenir de toute escalade. L'UE appelle toutes les parties à s'abstenir de tout discours conflictuel et incendiaire, notamment des menaces d'escalade militaire.

L'UE reste déterminée à soutenir la paix, la stabilisation et le développement durable dans l'est de la RDC et dans l'ensemble de la région. Il s'agit notamment de s'attaquer à toutes les causes profondes de l'insécurité et de l'instabilité régionale, notamment la mauvaise gouvernance et la corruption, le manque d'institutions inclusives, l'impunité profondément ancrée et les abus de pouvoir, la concurrence violente pour l'accès aux terres et aux autres ressources naturelles et pour le contrôle de celles-ci, ainsi que l'utilisation de réseaux illicites pour le trafic de ressources naturelles.

L'UE condamne les attaques récentes ainsi que la désinformation et la mésinformation visant certaines ambassades de l'UE et la MONUSCO. L'UE souligne la responsabilité juridique qui incombe à tous les États de protéger la sécurité des citoyens étrangers, ainsi que celle du personnel et des biens des missions diplomatiques.