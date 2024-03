Afrique: Lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH/SIDA, Yaoundé - Des jeunes venus de cinq pays d'Afrique formés

Cette session de formation régionale était organisée par Impact Santé Afrique (ISA) dans le cadre du programme "Voix de la Lutte", visant à renforcer la contribution de la société civile et l'implication des Jeunes dans la lutte contre ces 3 maladies en Afrique, du 1er au 4 mars 2024.

L'atelier, qui a commencé le vendredi 1er mars 2024, réunit 21 jeunes leaders francophones du Burkina Faso, de la République démocratique du Congo, du Niger, du Mali et du Cameroun. Ils ont été formés durant ces 4 jours sur des modules, tels que la prise de parole en public, la rédaction de discours persuasifs, la communication stratégique, l'utilisation des médias.

Pendant ces quatre jours de l'atelier, les sujets abordés incluront également le plaidoyer pour l'accès aux soins de santé et l'impact du changement climatique sur la santé publique.

L'objectif d'Impact Santé Afrique est de créer une nouvelle génération de défenseurs engagés dans la lutte contre ces maladies et de les préparer à contribuer activement à la 8ème campagne de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH/SIDA.

Les jeunes leaders formés seront encouragés à plaider en faveur d'un financement adéquat pour la lutte contre ces maladies et à sensibiliser à leur impact sur les communautés africaines.

L'implication de la société civile est cruciale pour mobiliser des fonds et des ressources du Fonds mondial.

Des plateformes telles que GFAN Afrique (Global Fund Advocates) et CS4ME (Plateforme des Organisations de la Société civile pour l'élimination du Paludisme) jouent un rôle essentiel en coordonnant les actions. Impact Santé Afrique (ISA) est une organisation non gouvernementale africaine spécialisée dans le plaidoyer et la communication stratégique pour améliorer la santé des populations. Son objectif est de travailler à la création d'un monde meilleur en favorisant des changements concrets pour rendre les programmes de santé plus efficaces et plus inclusifs pour tous.

La République Démocratique du Congo était représentée à cette Formation par Alexis Alyson Kabambi, Coordonnateur National de l'organisation Armée des Jeunes contre le Paludisme AJP-RDC ASBL, Mademoiselle Sarah Mbese Tembese de cette même organisation et Docteur Solange SIMPUNGA, Chargée des Plaidoyers chez Impact Santé Afrique RDC.

Des représentants de la République Démocratique du Congo à cette formation ont plaidé auprès des Leaders et décideurs d'augmenter les financements alloués à ces trois maladies pour sauver des vies des enfants et femmes enceintes qui sont les plus vulnérables.

Enfin, ils appellent les Jeunes à se joindre à eux pour lutter ensemble contre ces maladies.