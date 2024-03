Gabon: 'Un Gabonais, une boutique' - Une vision, un projet, une ambition pour les Gabonais

Les Gabonais prennent conscience et se lancent dans le domaine de l'entrepreneuriat. Plusieurs d'entre eux ont été formés dans le cadre du concept "Un Gabonais, une boutique". Le comment devenir un boutiquier ou fournisseur rentable était au coeur de ce rendez-vous de formation qui a eu lieu le samedi dernier à l'incubateur Multisectoriel de Libreville, au sein du bâtiment du ministère du Commerce, des PME et PMI.

C'est un Darhyl Nkogho déterminé sensibiliser, à éveiller et motiver les consciences des Gabonais. Il pense qu'il faut avoir l'esprit entrepreneurial pour pouvoir s'autonomiser. Il a initié, via son entreprise By Netrix, le projet "Un Gabonais=une boutique" . C'est pour lui, une vision, un projet, une ambition de nationaliser ce secteur d'activités des épiceries de proximité, appelées communément boutiques. "C'est un projet mis en place depuis 2021 qui était dans sa phase de préparation. En cette année 2024, nous sommes dans la phase de lancement. L'idée est de donner un accompagnement aux Gabonais qui veulent avoir une épicerie, la vente de proximité dans les différents quartiers" explique t-il.

Aussi, souligne t-il, qu'il était question de clôturer une formation qui a débuté, il y a quelques jours. Cette formation a été initiée par une phase d'identification, il y a quelques semaines. Les participants se sont faits enrôler. Il y a plus de 400 personnes dans la communauté, 230 enrôlées et 84 ont été enregistrées pour la formation et 24 ont été déjà formées.

Il y a eu beaucoup d'engouements de la part des participants, nous fait-il savoir. "Il y a eu plusieurs types de profiles ayant pris part à ce rendez-vous du recevoir. La première condition, c'est d'être de nationalité gabonaise, pas de critère âge, de sexe..."

A l'issue de cette formation de renforcements de capacités, les attestions ont été remises à qui de droit. Ces attestation selon Darhyl, les distinguent en matière de changement de mentalité, d'état d'esprit, en matière de gestion, de financement, en matière de tous les éléments qui sont autour de l'épicerie.

Il précise qu'il y a un suivi qui va se faire. "On les forme ici pour les intégrer dans un système qui va les accompagner de la création de leur épicerie, jusqu'à la rentabilité. Ils sont suivis, c'est un réseau qui est mis en place. Nous avons pour ambition de lancer plus de 100 épiceries cette année 2024" promet-il.

Les activités sont lancées.Les Gabonais pour la plupart ont compris la nécessité de se battre pour leur autonomisation. Les activités génératrices de revenus(AGR) sont une des solutions pour sortir cette jeunesse de l'oisiveté, du manque et de la débauche. Ils sont bien conscients que c'est la voie qui conduit à leur essor vers la félicité.