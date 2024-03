Congo-Kinshasa: Selon l'Union pour la défense des droits des consommateurs, le problème des motocyclistes doit être réglé de manière globale et générale

« L'interdiction faite aux conducteurs des motos de circuler dans la commune de la Gombe est bonne, mais elle doit être assise sur une base légale pour être soutenue. On doit s'assoir et régler de manière globale et générale le problème des motos dans la ville de Kinshasa ».

C'est le point de vue du Coordonnateur de l'Union pour la défense des droits des consommateurs du Congo (UDECOM), me Chief TSHIPAMBA. D'après lui, l'initiative du commandant de la police de Kinshasa d'interdire aux motards la circulation dans la ville, siège des intitutions politiques et autres est bonne. Mais le même désordre déploré à Gombe à cause des motocyclistes est retrouvé partout dans les communes de Kinshasa avec la même ampleur.

Ne faut-il pas s'asseoir et essayer de régler une fois pour toutes ce problème, éduquer les motocyclistes, les recycler, voir qui doit réellement conduire une moto on non ? Que dit la loi sur le civisme routier ? Quelle est l'importance du civisme dans la circulation ? A quelle regle répond l'interdiction de circuler avec sa moto à Gombe, d'arrêter et de détenir, et le motocycliste et son client qu'il a transporté ? C'est la problématique à laquelle s'intéresse le magazine de promotion des droits et devoirs sous le thème « La loi et le civisme routier face aux motocyclistes ». Droits et Citoyenneté est une production de Jeef Ngoy.