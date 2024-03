Sénégal: Kaolack - 11 kg de cocaïne pure et 200 grammes de cannabis saisis à Keur-Ayip

Kaolack — La Brigade commerciale des douanes de Keur-Ayip, dans la région de Kaolack (centre) a saisi 11 kg de cocaïne pure, 200 grammes de cannabis et 20 comprimés de TNT, pour une contrevaleur totale de 890 millions de francs CFA, a-t-on appris des services communication et relations publiques des douanes sénégalaises.

Cette saisie a été opérée sur un véhicule de marque Toyota Fortuner immatriculé à l'étranger, avec à son bord deux personnes de nationalité étrangère, indique un communiqué, précisant que l'enquête se poursuit avec l'arrestation des deux convoyeurs.

Les éléments de Brigade commerciale des douanes de Keur-Ayip, sur la base de soupçons, relativement à plusieurs "critères de risques", ont immobilisé le véhicule en cause et procédé à sa fouille avant de le passer au scanner mobile.

Ils ont pu ainsi découvrir un sachet contenant du cannabis et ont de la même manière détecté la présence de cocaïne.

Un test effectué par l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants a permis de confirmer que la drogue saisie est de la cocaïne pure, soit un total de 11 kg dissimulés dans les portières du véhicule en cause.

Les services des douanes font observer que le scanner mobile utilisé au cours de cette opération "est l'un des tout nouveaux équipements acquis grâce au Programme de modernisation de l'administration des douanes (PROMAD)".

%

"En plus des moyens roulants et navals", la nouvelle direction des douanes sénégalaises "a procédé au déploiement des moyens de contrôle non intrusif ultra modernes (notamment des scanners fixes et mobiles) pour plus de célérité dans la prise en charge des marchandises et aux fins de déjouer les modus operandi des criminels", indique le communiqué.

L'administration des douanes se dit "résolument engagée, conformément à la nouvelle vision de sa direction générale, à accroitre les moyens humains et matériels de ses unités à l'effet de lutter farouchement contre le trafic illicite et la criminalité transnationale organisée", selon le communiqué.