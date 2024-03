Maroc: La culture, vecteur essentiel pour consolider les relations maroco-espagnoles (Directeur de l'Institut Cervantes)

Rabat — La culture est un vecteur essentiel pour consolider les relations et renforcer la dynamique de coopération entre le Maroc et l'Espagne, deux pays unis par une Histoire commune, a affirmé le Directeur de l'Institut Cervantes, Luis Garcia Montero.

Pour des raisons historiques, la culture espagnole est fortement présente au Maroc, notamment dans le Nord du pays, sachant qu'un intérêt de plus en plus important est constaté pour la langue et la culture espagnoles dans d'autres villes du Royaume, a indiqué M. Garcia Montero dans une interview exclusive à la MAP.

La culture permet de mieux comprendre les liens d'amitié solides unissant les deux peuples et favorise aussi l'ouverture sur de nouvelles voies de collaboration entre les deux pays, a-t-il souligné.

Saluant l'essor que connaît la culture marocaine contemporaine, surtout dans les domaines des arts et de la poésie, M. Garcia Montero, l'un des écrivains et poètes les plus distingués du panorama culturel espagnol, a fait savoir qu'un projet consacré à la traduction de recueils de poèmes marocains vers l'espagnol et d'ouvrages de poésie espagnols à l'arabe verra le jour prochainement.

Il a, en outre, mis en exergue le travail "très important" accompli dans le domaine de la traduction par les départements des études hispaniques relevant des universités marocaines, exprimant la disposition de l'Institut Cervantes à appuyer les efforts déployés, dans ce sens, par les hispanistes et les écrivains marocains de langue espagnole.

%

"Les hispanistes marocains représentent un trait d'union pour le raffermissement des liens unissant les deux pays", a-t-il assuré, rappelant la nomination de Hossain Bouzineb en tant que membre correspondant de l'Académie royale espagnole, devenant ainsi le premier Marocain et arabe à intégrer cette prestigieuse institution dédiée aux questions de la langue espagnole.

Le directeur de l'Institut Cervantes a également mis l'accent sur le rôle joué par des écrivains espagnols comme Angel Vazquez Molina, Antonio Lozano ou encore Juan Goytisolo qui ont fortement contribué au rapprochement entre les cultures et les sociétés des deux pays voisins.

M. Garcia Montero a tenu aussi à rappeler les missions de l'Institut Cervantes qui consistent, entre autres, à promouvoir la culture et la langue espagnoles, ainsi qu'à présenter au peuple espagnol les différentes facettes de la culture marocaine riche et diversifiée.

Il a, de même, mis en avant l'intérêt croissant au Maroc pour l'apprentissage de la langue espagnole et la découverte de la culture et de la littérature du pays ibérique, ajoutant que pour accompagner cette dynamique, l'Institut, dont le réseau marocain compte six centres culturels, a signé plusieurs accords avec des institutions académiques marocaines.