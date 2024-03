Maroc: Marrakech-Safi - Réunion sur la déclinaison territoriale de la stratégie d'investissement privé

Marrakech — La déclinaison territoriale de la stratégie d'investissement privé au niveau de la région Marrakech-Safi a été au centre d'une réunion tenue, mardi au siège de la wilaya de la région, avec la participation de l'ensemble des parties prenantes.

Cette réunion, présidée par le ministre délégué chargé de l'Investissement, de la Convergence et de l'Evaluation des Politiques publiques, Mohcine Jazouli, en présence notamment du wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Farid Chourak et des différents acteurs régionaux et intervenants dans ce domaine, s'inscrit dans le cadre de la déclinaison territoriale des objectifs de la stratégie nationale d'investissement privé, à savoir d'atteindre 550 milliards de DH d'investissement, de créer 500.000 emplois à l'horizon 2026, et de renforcer la convergence des différentes initiatives pour l'atteinte de ces objectifs à l'échelle régionale.

Dans une allocution à cette occasion, M. Jazouli a insisté sur l'importance de la convergence pour faire de l'investissement productif un moteur de développement socio-économique des territoires et de la valorisation des potentialités territoriales, surtout que la région Marrakech-Safi vit au rythme d'une dynamique positive, en dépit des effets socioéconomiques liés à la pandémie de la Covid-19 et des conséquences du séisme d'Al Haouz.

Le ministre a également souligné l'importance de la collaboration entre l'ensemble des acteurs en vue de faire de l'investissement productif un levier de développement au niveau de la préfecture et des provinces de la région Marrakech-Safi, et de permettre aux investisseurs de bénéficier des incitations apportées par la nouvelle Charte d'investissement pour la mobilisation de 58 milliards de DH d'investissements privés et la création de 50.000 emplois d'ici 2026 au niveau régional.

Il a expliqué que ces objectifs seront réalisés grâce aux principaux secteurs à l'échelle de la région, à savoir le tourisme, l'agriculture, le textile, la construction et les travaux publics, ainsi que d'autres secteurs prometteurs tels que les services, l'énergie, l'industrie pharmaceutique, les métiers de la mer et la logistique, outre la dynamisation de l'écosystème industriel, à travers l'attraction de nouveaux investisseurs dans plusieurs domaines (transport électrique, digital et industries innovantes).

La région Marrakech-Safi regorge d'importantes potentialités socio-économiques et culturelles susceptibles de lui permettre d'attirer des projets d'investissement majeurs à même de contribuer fortement au Produit Intérieur Brut (PIB) national, grâce à des secteurs économiques vitaux, notamment l'agriculture, le tourisme, l'industrie, l'artisanat et les mines, a-t-il noté, soulignant qu'à la faveur de la Vision Royale clairvoyante, cette région, qui compte parmi les principaux pôles de connaissances au niveau national et international, a bénéficié d'importants investissements publics, ce qui lui a permis de se doter d'infrastructures de classe mondiale et, partant, conforter sa place en tant que destination par excellence pour l'organisation de manifestations internationales.

Après avoir mis en relief le rôle des investisseurs marocains, y compris ceux résidant à l'étranger, dans le développement de cette région, M. Jazouli a insisté sur la mobilisation du ministère pour le soutien et l'accompagnement de ces investisseurs.

Pour sa part, M. Chourak a mis en exergue la position de choix qu'occupe la région Marrakech-Safi et les atouts dont elle dispose, à même d'en faire une locomotive en matière d'investissements à l'échelle nationale, soulignant l'importance de donner une nouvelle impulsion à la dynamique que connaît la région en général.

Le wali a également insisté sur la nécessité de fédérer les efforts de l'ensemble des acteurs afin de renforcer l'attractivité de la région en la matière et de transcender les obstacles susceptibles d'entraver les investissements privés.

De son côté, le vice-président du Conseil de la région Marrakech-Safi, Jaouad Hilali, a relevé que la région dispose d'un potentiel économique, social et naturel qui en fait un pôle économique diversifié et ouvert, en sus des capacités et opportunités prometteuses qu'elle offre dans les domaines du tourisme, de l'agriculture, de l'industrie, de la production d'énergie renouvelable et de pêche maritime, outre les zones industrielles et pôles agricoles dont elle dispose.

La région connaît un développement soutenu à la faveur des efforts consentis par les pouvoirs publics, les instances élues et le partenariat public-privé, soulignant la contribution du Conseil régional à la facilitation des investissements, à travers plusieurs initiatives, notamment l'élaboration d'un programme spécial pour encourager les investissements et l'adoption de mesures visant à favoriser la compétitivité économique au niveau de la région.

La réunion a été ponctuée par la présentation d'exposés axés sur la mise en avant des potentialités importantes dont regorge la région et la dynamique qu'elle connaît, ainsi que sur les moyens de renforcer l'attractivité des investissements dans cette partie du territoire national, avec un focus sur l'importance de l'immobilier en tant que levier fondamental pour la réalisation des objectifs de l'investissement privé à l'échelle de la région à l'horizon 2026.

D'autre part, M. Jazouli et la délégation l'accompagnant, ont visité une entreprise pharmaceutique marocaine, spécialisée dans la fabrication de solutions de dialyse dans la commune de Harbil (préfecture de Marrakech).

Le ministre a, par ailleurs, tenu une réunion avec les principaux acteurs régionaux de l'écosystème de l'investissement.