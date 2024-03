Afrique de l'Ouest: Salon de l'immobilier de Côte d'Ivoire - Un opérateur salue la compréhension des Ivoiriens d'être propriétaire d'un bien

Les lampions se sont éteints sur la 7e édition du Salon de l'immobilier de Côte d'Ivoire (Sici), le 3 mars 2024. Le succès populaire de ce rendez-vous qui a tenu en haleine les professionnels de l'immobilier durant deux jours, au parc des expositions d'Abidjan, a été salué par des patrons de sociétés dont Yamoussa Coulibaly, Pdg de Chim inter. Qui, selon lui, le déplacement massif des populations à cette édition de 2024 est le signe d'une ère nouvelle dans le secteur.

« Nous nous réjouissons de l'engouement. Les nombreux visiteurs qui ont pris d'assaut les stands dont celui de Chim Inter sont la preuve que les Ivoiriens ont compris l'importance d'être propriétaire dans le foncier et dans l'immobilier. Cela nous conforte, en tant qu'entrepreneur, dans le choix que nous avons fait de travailler pour les populations », s'est-il réjoui.

Il a exprimé sa gratitude aux promoteurs et au ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme (Mclu) pour cette plateforme de rencontres entre les acteurs de la chaîne de valeur de l'immobilier. « Ce salon est une opportunité pour les entreprises ivoiriennes des secteurs du foncier et de l'immobilier de montrer ce qu'elles savent faire pour contribuer efficacement au développement de leur pays », a-t-il souligné.

Gba Téan, le directeur de Cabinet du Mclu, a également décerné des lauriers aux organisateurs du Sici. « Je félicite les promoteurs pour la qualité de l'organisation. Le choix des thématiques est adapté pour pouvoir répondre à la question du besoin important de logements dans notre pays », s'est-il félicité.

Une occasion pour Gba Téan de rappeler quelques réformes et actions engagées par son département pour accroître le bien-être des Ivoiriens. Il a cité, entre autres, les obligations, en milieu urbain, d'avoir un permis de construire, de recourir à un architecte et à un bureau de contrôle pour les bâtiments de plus de deux niveaux, le renforcement des contrôles, la transformation de la Sicogi en Agence nationale de l'habitat (Anah) pour être plus opérationnelle.

Sans oublier la mise en place d'un fonds de garantie du logement social pour prendre en compte les ménages à faibles revenus, la recapitalisation de la Banque de l'habitat de Côte d'Ivoire (Bhci) pour relancer son activité de financement du secteur de l'habitat. Avant d'exhorter les populations à s'informer pour éviter les désillusions.