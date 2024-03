Afrique: En attendant Lomé...

Les préparatifs du 9ème Congrès panafricain qu'abrite la capitale togolaise dans le courant de cette année 2024, vont bon train. En attendant ce rendez-vous des panafricains, la conférence préparatoire régionale de l'Afrique de l'Ouest aura lieu à Bamako. Et ce sera les 14 et 15 mars prochains. Thème de cette rencontre, "Diasporas, afro-descendants et développement".

Il s'agira pour ces assises de fixer des ponts institutionnels entre les pays de la région ouest-africaine et leurs diasporas en prélude au 9eme congrès panafricain qui se tiendra au Togo. Il est également attendu des participants au rendez-vous de Bamako de réfléchir aux propositions concrètes à soumettre au 9ème Congrès panafricain à Lomé. A noter qu'avant Bamako, c'est Pretoria (Afrique du Sud) qui a accueilli la rencontre préparatoire de la zone Afrique australe. A la suite de Bamako, il est attendu la tenue de cinq autres conférences préparatoires dans différentes régions.

Pour information, Lomé est honoré d'accueillir le Congrès panafricain en sa qualité de 4ème pays sur le continent africain, après Dar es Salam (Tanzanie), Kampala (Ouganda) et Johannesburg (Afrique du Sud). Les cinq premiers Congrès panafricains ont eu lieu en dehors de l'Afrique (soit 3 en Europe et 1 à New York).