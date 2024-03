Afrique de l'Ouest: Hôtellerie - Les États-Unis prêtent près de 49 milliards de francs CFA à l'homme d'affaires sénégalais Amadou Loum Diagne

Dakar — Vacap Hospitality, une filiale de la holding Vacap SA, de l'homme d'affaires sénégalais Amadou Loum Diagne, annonce avoir obtenu un prêt de 81 millions de dollars US, environ 48 milliards 845 millions 103 mille francs CFA, de DFC, l'organisme public américain chargé du financement du secteur privé dans plusieurs pays, en vue de la construction d'un complexe hôtelier à Dakar.

Le prêt lui a été accordé mardi 5 février 2024, selon un communiqué parvenu à l'APS.

"Nous avons le plaisir de vous annoncer que le conseil d'administration de DFC a accordé à Vacap Hospitality [...] un crédit de 81 millions de dollars US, le plus important dans le monde qu'il ait jamais octroyé dans le secteur de l'hôtellerie, pour une durée de remboursement de dix-sept ans", déclare Vacap Hospitality.

La filiale de la holding sénégalaise Vacap SA ajoute que "les conditions de mise en place [du financement] ont été approuvées par le Congrès américain".

"Ce crédit de 81 millions de dollars s'inscrit dans le cadre d'un projet de 162 millions de dollars visant à construire un hôtel Sheraton 5 étoiles de 250 chambres et un hôtel Aloft 3 étoiles luxe de 150 chambres à Dakar", précise le communiqué.

Il s'agira, explique-t-il, de reconfigurer l'ancien village de vacances Club Med de Dakar en complexe hôtelier.

La gestion du futur complexe sera confiée à Marriott, un groupe hôtelier opérant dans plusieurs pays.

"Renforcer la position du Sénégal en tant que marché ouvert et dynamique"

Les démarches en vue de l'octroi du prêt, entamées en 2019, ont été interrompues par la pandémie de coronavirus, selon Vacap Hospitality.

"L'immobilier hôtelier et le secteur de la construction n'avaient pas échappé au choc de la crise sanitaire et à la désertion des voyageurs. Cela a eu un impact sur le coût du projet et le dimensionnement du financement", explique le bénéficiaire du financement.

Il tient à souligner que "le besoin en infrastructures hôtelières supplémentaires de qualité à Dakar constitue un fondement économique solide pour ce projet, compte tenu du développement à court terme des ressources gazières et pétrolières du Sénégal et du renforcement de la position du Sénégal comme hub aérien régional".

"Le soutien de DFC au secteur privé hôtelier local [...] sert à renforcer la position du Sénégal en tant que marché ouvert et dynamique, lié à l'économie mondiale", poursuit la même source.

Elle rappelle que le groupe Vacap SA, dirigé par Amadou Loum Diagne, a racheté en 2006 la société Vacap. Cette dernière a été créée en 1970 et appartenait au groupe français Club Med International.

À la suite de ce rachat, l'ancien village de vacances Club Med est devenu l'Hôtel des Almadies, du nom du très huppé quartier dakarois où il se trouve.

"Conseil de grands groupes internationaux, Amadou Loum Diagne a rendu possible [...] le financement et la construction de réseaux satellitaires pour la couverture nationale et internationale des chaînes de télévision et de radio dans bon nombre de pays africains, dont la Côte d'Ivoire et le Sénégal", affirme le communiqué.