Congo-Kinshasa: Des manifestations sur la situation de guerre dans l'Est de la RDC, CNDH - Paul Nsapu a conféré avec le secrétaire d'ambassade des Etats-Unis d'Amérique en RDC

La Commission nationale des droits de l'homme (CNDH), à travers son président, a invité un certain nombre des diplomates accrédités à Kinshasa pour échanger sur les dernières manifestations organisées dans la capitale et dans certaines provinces du pays pour dénoncer l'indifférence de la communauté internationale sur la situation de guerre que le Rwanda, via les terroristes du M23, mène contre la République démocratique du Congo (RDC).

C'est dans ce cadre que le président de la CNDH-RDC, Paul Nsapu, assisté de ses collègues la vice-présidente Joëlle Mbamba, et le rapporteur adjoint Paulette Lokonya, a conféré avec le secrétaire d'ambassade des États-Unis d'Amérique en RDC, Monsieur Gabriel. C'était au siège de cette institution d'appui à la démocratie, à Kinshasa.

C'est une série d'échanges qui vient d'être lancée. D'autres rencontres sont prévues ces jours-ci, notamment avec les ambassadeurs de Belgique et de France ainsi qu'avec la Mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo (Monusco).

» La CNDH-RDC a invité des diplomates accrédités à Kinshasa pour avoir le même entendement des choses sur les dernières manifestations organisées dans la capitale congolaise, dans certaines villes du pays et même à l'étranger « , a précisé le président Paul Nsapu.

Et d'ajouter : » la CNDH, étant une institution de l'État, a une appréhension et une méthodologie des choses différentes des organisations de la société civile. C'est pourquoi, il faut avoir les avis de ces diplomates. Savoir si les manifestants ont déposé des mémo dans des ambassades devant lesquelles il y a eu des manifestations. S'il y a eu aussi des échanges entre les représentants des manifestants et les diplomates « .

Le président de la CNDH-RDC a surtout voulu savoir s'il y a des préoccupations que ces diplomates tiennent à relever après ces manifestations, en soulignant que les manifestations pacifiques sont un droit reconnu par la loi au niveau national et au niveau international.

Pour Paul Nsapu, les droits des Congolais doivent être respectés notamment par la communauté internationale. Surtout que le président de la CNDH-RDC fait de la diplomatie « droit de l'hommiste » et préventive l'une de ses priorités.