Seychelles: Le 14ème exercice militaire Cutlass Express aux Seychelles se concentre sur les abordages non conformes

Les participants à la 14e édition du Cutlass Express, un exercice militaire multinational qui se déroule aux Seychelles et dans deux autres pays, ont démontré les compétences qu'ils ont acquises depuis le début de la formation la semaine dernière.

Le responsable des relations publiques des Forces de défense des Seychelles (SDF), le lieutenant-colonel Achille Mondon, a déclaré aux journalistes : « Aujourd'hui, nous avons eu ce que nous appelons une journée VIP, où de hauts responsables des Forces de défense des Seychelles (SDF) et de la marine américaine ont eu l'occasion d'observer les exercices pratiques de ce qui a été enseigné lors de la théorie la semaine dernière."

Les exercices se déroulent simultanément aux Seychelles, à Djibouti et au Kenya et comptent environ 50 participants dans la nation insulaire venant de sept pays différents, ainsi que des instructeurs des États-Unis et de Tunisie.

Seize pays de la région participent à l'exercice avec un total de 800 représentants et parmi les pays participants figurent également les Comores, Madagascar, Djibouti et Maurice.

Avec le navire des garde-côtes des Seychelles, « Le Vigilant », jouant le rôle d'appât, tous les participants ont pu s'entraîner à tour de rôle à l'embarquement en groupe, ce qui a ensuite été évalué par les instructeurs présents.

Cette année, les participants pratiquaient un embarquement non conforme.

"Il existe deux types d'arraisonnement, le premier étant conforme lorsque l'équipage du bateau coopère avec l'arraisonnement des officiers, et le deuxième type est non conforme. C'est lorsque l'équipage est agressif et ne coopère pas. Nous utilisons également ce type d'arraisonnement lorsqu'il y a des soupçons d'activités illicites", a expliqué M. Mondon.

Cela a été montré lors de l'exercice de mercredi et les officiers participants se sont approchés du navire sur un bateau plus petit et ont tenté d'arraisonner et de maîtriser l'équipage hostile à bord. L'exercice s'est soldé par de faux morts et blessés, les policiers devant également faire la démonstration des premiers secours et du sauvetage.

L'exercice militaire multinational de deux semaines est un exercice maritime dirigé par les États-Unis qui a lieu chaque année pour promouvoir la sécurité maritime nationale et régionale en Afrique de l'Est et dans l'ouest de l'océan Indien. L'exercice est conçu pour évaluer et améliorer la capacité combinée d'application de la loi maritime, promouvoir la sécurité nationale et régionale et accroître l'interopérabilité entre les marines régionales.

Du côté américain de l'opération, le capitaine Simon Hwang, directeur de l'exercice militaire Cutlass Express, a exprimé sa satisfaction quant au résultat.

"Les officiers participants ont montré d'énormes progrès par rapport à ce qu'ils avaient commencé il y a une semaine. J'ai trouvé que l'exercice s'est très bien passé. L'un des éléments clés ici est la combinaison de différents partenaires travaillant ensemble en harmonie, un événement phénoménal", a-t-il déclaré.