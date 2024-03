Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 07 Mars 2024

Sénégal : Présidentielle - Les sénégalais aux urnes le 24 mars 2024

A l'issu du Conseil des ministres de ce 06 mars, le Président Macky Sall a annoncé la formation d'un nouveau gouvernement avec à sa tête Sidiki Kaba, nouveau premier Ministre, lit- on dans le communiqué du Conseil des Ministres. Parallèlement, le Président Sall a informé le conseil des ministres de la fixation de la date de l'élection au dimanche 24 mars 2024. (Source : allafrica.com)

Mali : Situation politique - Le gouvernement dissout la CMAS de l’Imam Mahmoud DICKO

Au cours du Conseil des ministre de ce mercredi 6 mars 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation a informé le Conseil des Ministres de la dissolution de l’Association dénommé « Coordination des Mouvements, Associations et Sympathisants de l’Imam Mahmoud DICKO ». La dissolution des associations par le Conseil des Ministres est prévue et réglée par les dispositions de la Loi n°04-038 du 05 août 2004 relative aux associations. L’Association dénommée « Coordination des Mouvements, Associations et Sympathisants de l’Imam Mahmoud Dicko », en abrégé (CMAS), est une association de droit malien créée suivant le récépissé de déclaration d’association n°0035/MATD-DGAT du 05 décembre 2019. Depuis un certain temps elle s’adonne à des activités contraires à ses objectifs et à son statut. (Source : abamako.com)

Burkina Faso : Conseil des ministres- Le 15 mai institué Journée des coutumes et traditions

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a présidé ce mercredi, le Conseil des ministres qui a examiné des dossiers soumis à son ordre du jour et pris plusieurs décisions importantes pour la marche de la Transition, selon le ministre d’Etat, Porte-parole du gouvernement, Jean Emmanuel OUEDRAOGO. Au titre du ministère de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité, le Conseil a adopté un décret portant institution de la Journée des coutumes et traditions au Burkina Faso. Selon le ministre en charge de l’Administration territoriale, Emile ZERBO, dans le cadre de la valorisation de nos coutumes et traditions, le Chef de l’Etat a instruit son département d’engager des échanges avec les départements ministériels concernés et les personnes ressources que sont les chefs traditionnels pour l’institution de cette journée.« Après les échanges, la journée du 15 mai a été choisie. Désormais, toutes les journées de 15 mai seront consacrées à la commémoration de nos coutumes et traditions », a indiqué le ministre ZERBO. (Source : aouaga.com)

Togo : Coopération maritime et commerciale avec le Niger - Vers un nouveau chapitre

Liés depuis des décennies par un partenariat fructueux, le Togo et le Niger veulent renforcer leur coopération, particulièrement dans le secteur maritime et les flux commerciaux.« Ensemble, nous ambitionnons d’inaugurer un nouveau chapitre de coopération maritime en facilitant les échanges commerciaux », a assuré lundi 04 mars, le ministre de l’économie maritime, Edem Kokou Tengue, en revenant sur la récente visite d’une délégation ministérielle nigérienne en terre togolaise. La mission, inscrite dans la vision des leaders des deux pays, avait entre autres pour objectifs, d’optimiser les relations commerciales existantes et d’améliorer la fluidité du transit des marchandises nigériennes via le corridor Lomé-Ouaga-Niamey. La délégation nigérienne, conduite par le ministre des transports, le Colonel Major Salissou Mahaman Salissou, s’était dans ce sens rendue au Port de Lomé, principale porte d’entrée ouest-africaine pour les pays du Sahel. (Source : alome.com)

Bénin : Téléphonie mobile – Le Bénin se prépare à migrer vers un plan de numérotation à dix chiffres

L'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (ARCEP BENIN) entreprend des démarches pour migrer le plan national de numérotation de huit depuis 2005 à dix chiffres en 2024.L'évolution du secteur des communications, avec l'émergence de nouveaux services et l'arrivée d'un nouvel opérateur, rend impératif l'adaptation à un plan à dix chiffres, selon le rapport du conseil des ministres du mercredi 6 mars 2024.De plus, l'étude réalisée par l'ARCEP BENIN a confirmé la nécessité de cette migration vers un plan de numérotation à dix chiffres. Concrètement, cela implique des actions de basculement des réseaux des opérateurs selon un chronogramme préétabli. Pour accompagner cette transition, l'ARCEP prévoit d'engager des actions de communication et de sensibilisation à l'attention des utilisateurs des services de communications électroniques. Le ministre du Numérique et de la Digitalisation aura à charge de superviser la bonne exécution de cette opération cruciale pour le secteur des communications au Bénin. (Source : acotonou.com)

Gabon : Coopération avec la Chine- Les dossiers chauds en revue

L’audience accordée le mercredi par le chef de l’Etat, Brice Clotaire Oligui Nguema, à l’ambassadeur du Gabon près la République populaire de Chine, Baudelaire Ndong Ella, a permis d’échanger sur des sujets d’intérêt commun entre Libreville et Beijing.Le chef de l’Etat s’est entretenu ce mercredi avec l’ambassadeur du Gabon près la République populaire de Chine. Au menu des échanges entre Brice Clotaire Oligui Nguema et Baudelaire Ndong Ella, la célébration le 20 avril 2024 du Jubilé d’or de l’établissement des relations diplomatiques entre le Gabon et la Chine et le prochain sommet Chine-Afrique au cours duquel la parole du Gabon est très attendu. (Source : alibreville.com)

Niger : Insécurité - Deux individus à bord d’un véhicule de plaque béninoise interpellés à Gaya, les raisons

Deux individus à bord d’un véhicule d’immatriculation béninoise ont été interpellés à Kombo dans la commune de Gaya, à 289 km au sud-est de Niamey, la capitale du Niger. À en croire la Radio télévision nationale (Rtn), les deux individus dont les identités n’ont pas été divulguées, se trouvaient à bord d’un véhicule Rav4 de plaque béninoise. Selon les informations de la chaîne locale, les deux individus filmaient les installations des Forces de Défense et de Sécurité (Fds) du Niger. Pour l’instant, les autorités nigériennes ne se sont pas officiellement prononcées sur l’arrestation de ces deux individus. De même leurs réelles motivations et intentions restent pour l’heure inconnues. (Source : aniamey.com)

Rca : Justice et lois - Crépin Mboli-Goumba en liberté provisoire, son audition reportée au 13 mars

L'opposant Crépin Mboli-Goumba, arrêté dimanche dernier, a été libéré provisoirement ce mercredi 6 mars. Son audience a été reportée au 13 du même mois, avec une interdiction de quitter le territoire national. Le collectif des 12 avocats, chargés de sa défense, a remporté une première victoire en obtenant le renvoi de l'affaire lors de son audition publique au tribunal de grande instance de Bangui.Crépin Mboli-Goumba, leader de l'opposition, a été arrêté dimanche 3 mars 2024 à l'aéroport de Bangui. Interpellé par les forces de l'ordre lors de ses formalités de voyage pour Douala, au Cameroun, en compagnie de sa femme, il a été conduit au commissariat du Ier arrondissement. Mboli-Goumba a ensuite été transféré à l'Office centrafricain de répression du banditisme (OCRB). (Source : abangui.com)

Cote d’Ivoire : Secrétariat exécutif du Pdci-Rda - Jean-Louis Billon démissionne

Jean-Louis Billon claque la porte. Nommé secrétaire exécutif chargé de l’entrepreneuriat et des relations avec le secteur privé par Tidjane Thiam, le député de Dabakala a démissionné le mardi 5 mars 2024, de son poste. Dans un courrier adressé au président du Pdci-Rda, l’ex-ministre a donné les raisons de sa démission. « Je regrette de n’avoir aucunement été consulté avant d’être reconduit. Car, du vivant du Président, feu Excellence Monsieur Henri Konan Bédié, je lui avais exprimé ma volonté de partir du Secrétariat exécutif à l’occasion de son renouvellement. Jusqu’à ce jour, cette volonté reste et demeure intacte », a-t-il dit dans un courrier rendu public le 5 mars 2024. Ajoutant qu’il « reste et demeure membre actif » du Pdci-Rda et « continuera à en défendre les causes justes ». Candidat déclaré à l’investiture du Pdci pour la présidentielle de 2025, Jean-Louis Billon avait affirmé qu’il "aurait préféré" que l’ex-patron du Crédit suisse, Tidjane Thiam, « ne soit pas candidat » à l’élection à la présidence de son parti. (Source : Fratmat.info)