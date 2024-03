Maroc: Administration - Signature à Rabat d'un mémorandum d'entente entre l'ENSA et l'ENAJM de Mauritanie

Rabat — Un mémorandum d'entente a été signé, mercredi à Rabat, entre l'École nationale supérieure de l'administration (ENSA) et l'École nationale d'administration, du journalisme et de la magistrature (ENAJM) de Mauritanie.

Signé par les directeurs généraux de l'ENSA et de l'ENAJM, Nada Biaz et Zakaria Thiam, ce mémorandum vise l'organisation de programmes de formation afin d'améliorer la performance de l'administration publique, tout en développant ses services, indique l'ENSA dans un communiqué.

Ce mémorandum ambitionne également de programmer des ateliers, des forums et des séminaires dans des domaines d'intérêt commun, et de mettre en oeuvre des programmes conjoints en matière d'études et de débats autour des problématiques relatives à l'administration publique, à l'action publique et aux politiques de développement.

Il prévoit l'échange d'étudiants stagiaires dans le cadre de la formation au leadership ainsi que l'échange de visites de travail et d'études, de formateurs et d'experts pour partager les expériences, les idées et les expertises, outre les documents, les publications et les connaissances.

Cette rencontre, qui a connu la présence de responsables de l'ENAJM, a été l'occasion pour discuter des perspectives de coopération dans le but de renforcer la formation, la recherche appliquée, l'échange d'expériences et d'autres domaines liés au développement du travail administratif entre les institutions marocaines et mauritaniennes, ajoute la même source.