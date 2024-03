Maroc: Évaluation des eaux et des sols - D'éminents experts internationaux en conclave à Ifrane

Ifrane — D'éminents experts internationaux se sont réunis, mercredi à Ifrane, à l'occasion de la conférence internationale sur l'évaluation des sols et de l'eau "SWAT" (Soil & Water Assessment Tool).

Cet événement international annuel, qui se tient pour la première fois en Afrique à l'initiative de l'Université Al Akhawayn en collaboration avec l'USDA-ARS (US Department of Agriculture research) et Texas A&M AgriLife Research, regroupe, au long de trois jours, la plus importante communauté d'experts et d'institutions internationales spécialisées dans le domaine de la gestion des bassins fluviaux.

A cette occasion, la présidente du College of Northern Canada, Mme Chehrazade Aboukinane a fait savoir, dans une déclaration à la MAP, que le modèle SWAT est un outil "très puissant et complet" utilisé depuis des décennies pour prédire le niveau de ressources hydriques des pays, notant que ce modèle est unique en ce sens qu'il permet d'analyser aussi bien les ressources hydriques souterraines que de surface.

"Lorsqu'on est confronté à une sécheresse, comme c'est le cas pour le Maroc, il est important de pouvoir prédire sa sévérité lors des cinq, dix ou quinze prochaine années, d'où l'utilité d'un outil comme SWAT", a souligné l'experte, ajoutant que ce logiciel open source évolue constamment grâce aux contributions de scientifiques du monde entier.

De son côté, le co-fondateur de SWAT et directeur du centre de recherche Blackland à l'université de Texas A&M, Raghavan Srinivasan, a indiqué que SWAT est une plateforme permettant d'évaluer la quantité et la qualité de l'eau en raison de l'impact des interventions humaines.

"L'eau étant une ressource limitée, nous ne pouvons pas la fabriquer, d'où tout l'intérêt de SWAT qui nous aide aussi bien à comprendre comment protéger les ressources naturelles qu'à disposer d'une eau de qualité", a affirmé le chercheur, soulignant que ce mécanisme est particulièrement utile pour un pays comme le Maroc eu égard à son climat diversifié.

Dans cette même veine, le vice-président de l'Université Al Akhawayn chargé des Affaires académiques, Christopher Taylor, a souligné que "SWAT est une ressource d'une importance capitale dans les efforts des pays africains, dont le Maroc, pour lutter contre une sécheresse chronique".

"L'eau est essentielle à toute vie sur la planète. C'est l'une des questions les plus critiques et potentiellement litigieuses auxquelles seront confrontés les sociétés et les gouvernements à tous les niveaux au cours du 21ème siècle", a-t-il soutenu.

Cet évènement a été précédé par un workshop sur SWAT qui a été l'occasion de former les participants, de découvrir les dernières avancées en matière de gestion durable des ressources en eau, de partager les connaissances et les meilleures pratiques et d'établir de nouvelles collaborations.

Largement reconnu comme le logiciel d'évaluation des sols et des eaux le plus cité au monde, SWAT est aujourd'hui une référence incontournable avec plus de 6.000 articles académiques publiés dans plus de 500 revues scientifiques.