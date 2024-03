Congo-Kinshasa: Style Congo - Comment deux dictateurs ont façonné l'art, l'architecture et les monuments du pays

analyse

Quel genre d'art les régimes totalitaires laissent-ils derrière eux ? Un nouveau livre gratuit intitulé Congo Style : From Belgian Art Nouveau to African Independence explore la culture visuelle, l'architecture et les sites patrimoniaux du pays aujourd'hui connu sous le nom de République démocratique du Congo (RDC).

Pour ce faire, il explore deux régimes aujourd'hui célèbres : le règne du roi Léopold II (1885-1908) sur la colonie belge du Congo et le Zaïre totalitaire de Mobutu Sese Seko, établi lorsqu'il a pris le pouvoir par un coup d'État militaire en 1965 après cinq années de bouleversements politiques. Nous avons posé cinq questions à Ruth Sacks, artiste et chercheuse en culture visuelle, à propos de son livre.

Quel était votre objectif ?

Il y a des années, alors que j'étais en Belgique pour une résidence artistique, j'ai commencé à m'intéresser au mouvement moderniste précoce art nouveau (1890-1914). En architecture et en art, cette période fait partie du modernisme du XXe siècle, connu pour son esthétique minimale et épurée, influencée par les nouvelles technologies et l'avènement des machines. L'Art nouveau se distingue par son caractère très décoratif, tout en utilisant les nouveaux matériaux de construction que sont le fer et le verre.

Ce qui m'intéressait, c'était la nature coloniale de l'art nouveau. L'art nouveau s'est accompagné d'un sens très fort de la définition des États-nations nouvellement formés (ou unifiés) en Europe de l'Ouest. C'est le style utilisé lors des expositions universelles. Il s'agissait de grandes expositions présentant les réalisations scientifiques et culturelles des pays occidentaux, y compris l'acquisition de colonies.

Un pavillon colonial de style art nouveau à l'exposition universelle de Bruxelles en Belgique en 1897 a contribué à établir l'un des noms de l'art nouveau belge à savoir le "Style Congo".

Ce style se distingue par ses formes végétales et ondulantes et constitue aujourd'hui une attraction touristique majeure. Les années au cours desquelles il a été implanté à Bruxelles (vers 1890-1905) ont directement coïncidé avec le régime brutal du roi Léopold II de Belgique au Congo.

En voyageant en RDC, j'ai trouvé des bâtiments Art nouveau datant du début de la période coloniale. Mais ce sont les sites d'État du premier régime de Mobutu Sese Seko (1965 à 1975) qui ont retenu mon attention. Comme l'art nouveau, ils sont imprégnés d'un sentiment de nationalisme et visent à impressionner. Par exemple, la Tour Limete (utilisée à partir de 1974) sur le Boulevard Lumumba est un monument massif destiné à être un musée célébrant la culture nationale. Une tour composée d'un énorme tube de ciment brut est surmontée d'une couronne organique en forme de fleuron, avec une passerelle incurvée partant de ses sections inférieures arrondies.

Mon expérience de la capitale, Kinshasa, m'a fait repenser à ce que les villes étaient et pouvaient être. Des bâtiments comme la tour de l'Echangeur Limete, conçus pour des infrastructures très différentes (des systèmes européens et américains beaucoup plus ordonnés), ont subi des altérations fascinantes qui sont souvent liées à des événements historiques extrêmement violents.

Je ne voulais pas présenter une étude conventionnelle qui analyse uniquement la conception de l'architecture et sa fonctionnalité. Le livre tente de lire des sites comme celui-ci dans le cadre des particularités de leur ville, de ses rues, de ses plantes et de son histoire.

Qu'avez-vous conclu sur la période Léopold ?

À l'époque de Léopold II, le roi lui-même était considéré comme le méchant du "régime du caoutchouc rouge" au Congo. Le régime colonial belge sous Léopold II a commis des atrocités liées à l'industrie du caoutchouc. (Le pavillon du Congo de 1897 était un pavillon de l'Exposition universelle de Bruxelles destiné à montrer comment le Congo fournissait une ressource lucrative et exotique à la Belgique).

Des mouvements comme la Congo Reform Association (principalement américains et britanniques) ont protesté contre les conditions horribles, y compris la torture et la mutilation, qui ont causé la mort d'au moins un million de Congolais. Une grande partie de l'attention s'est portée sur Léopold II lui-même et sa cupidité, ce qui a détourné l'attention du système plus large d'expansion coloniale capitaliste qui a été entièrement cautionnée par les puissances euro-américaines.

Léopold II n'a jamais mis les pieds au Congo, pas plus que les créateurs d'art nouveau qui ont conçu des bâtiments et des pavillons d'exposition en rapport avec le Congo. Je pense que cette distance par rapport aux réalités de la vie au Congo a permis de créer des formes fantastiques en Belgique.

Qu'avez-vous conclu sur la période Mobutu ?

Mobutu Sese Seko a été largement décrié par la presse euro-américaine. Ce qui est souvent ignoré, à ce jour, c'est qu'il a été mis en place par la Belgique et les États-Unis. Il a été dépeint comme le méchant de l'histoire africaine, réalisant la caricature ultime du kleptocrate africain, alors qu'il ne serait pas arrivé au pouvoir sans la nature du colonialisme qui l'a précédé.

Le colonialisme belge a suivi une logique d'extractivisme (extraire les ressources naturelles pour les exporter) qui a forcé l'économie congolaise à fournir des matières premières à l'Occident (en particulier à la Belgique), ce qui se poursuit aujourd'hui.

Mobutu est aujourd'hui considéré comme corrompu au Congo et sa dictature militaire était en effet brutale et contrôlait le peuple congolais par la peur. Cependant, sa réquisition d'une floraison culturelle à Kinshasa à la fin des années 1960 et au début des années 1970 a été importante. Au lieu de rejeter ce qu'il a construit comme étant uniquement l'oeuvre d'un dictateur, mon livre met en lumière une partie de la complexité de cette époque et de ce que cela signifiait de célébrer l'artisanat, les formes d'art et la culture traditionnelle de l'Afrique.

Le processus d'appropriation des idées artistiques et des styles architecturaux euro-américains afin de célébrer l'africanité, en tant que déclaration anticoloniale, est toujours d'actualité. De nombreux monuments imposants de Mobutu sont considérés comme des objets de fierté dans la ville.

Comment cela perdure-t-il aujourd'hui ?

Il est bénéfique d'analyser ce qui subsiste après la chute des régimes tragiquement violents et comment leurs structures sont perçues au sein à la fois de leurs sociétés et de leur environnement immédiat. La manière dont la culture matérielle est fabriquée est aussi importante que ce qui est fabriqué. Le fait de se pencher sur les monuments et les mémoriaux, et d'examiner la manière dont ils sont entretenus dans la ville, peut apporter un éclairage souvent inattendu sur la manière dont l'histoire est racontée.

J'espère que ce livre restera d'actualité, car il montre qu'il est utile de décortiquer les vestiges matériels de régimes qui visaient un contrôle total, mais qui n'y sont jamais parvenus. Les associations qui se créent autour des espaces publics et des expositions ne se limitent pas aux circonstances de leur création, mais aussi à la manière dont ces récits ont été interprétés au fil du temps. Ils peuvent créer de la distance avec les gens, mais aussi susciter de la fierté.

Les attitudes extractivistes que je décris tout au long du livre, qui considèrent le Congo comme une ressource avec des matières premières naturelles abondantes, sont encore très présentes dans notre vie quotidienne. Le cobalt contenu dans nos smartphones, nos ordinateurs et nos voitures électriques est extrait par des ouvriers travaillant dans des conditions proches de l'esclavage pour répondre à notre besoin de technologie de pointe. Alors que Congo Style s'en tient à des exemples historiques à Kinshasa, le matériel construit à la suite de l'écocide colonial est le sujet principal.

