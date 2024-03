Afrique: Crise du coût de la vie - Les experts partagent 3 conseils de survie

analyse

L'augmentation des prix des biens essentiels tels que les denrées alimentaires, l'essence et les services publics est une préoccupation mondiale, mais la région la plus touchée par la flambée des prix des denrées alimentaires est l'Afrique subsaharienne. Les répercussions de la rupture de la chaîne d'approvisionnement causée par la pandémie de COVID-19, les catastrophes climatiques qui ont entraîné une insécurité alimentaire et les pénuries d'énergie ont fait grimper les prix en flèche.

Un rapport de Numbeo, qui contient la plus grande base de données au monde sur le coût de la vie, a révélé que l'Afrique du Sud est le neuvième pays africain où la vie est la plus chère et le pays d'Afrique australe où le coût de la vie est le plus élevé (en termes d'épicerie, de transport, de services publics et de restaurants). L'indice montre que la Côte d'Ivoire est le pays africain où le coût de la vie est le plus élevé, suivie du Sénégal, de l'Éthiopie, du Mozambique et de l'île Maurice.

Les consommateurs ont dû s'adapter à la hausse des prix en planifiant leurs repas ou en achetant en gros pour économiser de l'argent. Le groupe alimentaire d'Unilever Knorr a découvert que le Sud-Africain moyen sautait également le petit-déjeuner et prenait deux repas en semaine, et ne prenait qu'un petit-déjeuner le week-end.

%

Après des années de recherche sur les finances personnelles et le financement du développement, nous nous sommes intéressés de près à la manière dont les consommateurs gèrent leurs ressources pour surmonter les défis économiques, tels que la crise du coût de la vie. C'est le bon moment pour faire preuve de prudence financière et planifier les moyens de rester à flot en ces temps difficiles.

Il est important de savoir comment gérer la crise du coût de la vie, que ce soit en se libérant de ses dettes, en faisant preuve de stratégie en matière d'épargne ou en surveillant les dépenses qui absorbent une grande partie de ses revenus. Être attentif à la manière dont vous pouvez augmenter votre épargne ou réduire vos dépenses peut faire une différence significative pour votre bien-être financier.

La situation financière de chacun étant différente, il ne faut pas considérer ce qui précède comme un conseil financier. Il est toujours préférable de s'adresser à un prestataire de services financiers agréé. Certaines de ces suggestions peuvent n'être utiles qu'aux personnes ayant accès à des services bancaires et à celles qui perçoivent un revenu régulier. En gardant ces conditions à l'esprit, nous présentons trois domaines à prendre en compte pour gérer la crise du coût de la vie.

1. Consolidez vos dépenses

Examinez les cas où vous payez deux fois la même dépense. Les frais bancaires en sont un bon exemple. Si vous avez plusieurs banques, il y a de fortes chances que vous payiez des frais bancaires pour des transactions similaires dans différentes banques. En regroupant vos finances dans une seule banque, vous pouvez réduire les frais bancaires.

Un autre exemple est celui des abonnements à des services de streaming. Pensez au nombre de comptes que vous possédez, comme Netflix, YouTube Premium, AppleTV et Showmax, et demandez-vous combien d'entre eux vous passez réellement du temps à regarder. Tous les frais s'accumulent. Comme l'a dit Benjamin Franklin, l'ancien homme d'État américain : "Méfiez-vous des petites dépenses. Une petite fuite peut faire couler un grand navire".

2. Effacer les dettes

Depuis que la crise du coût de la vie a plongé davantage de ménages sud-africains dans l'endettement, le rapport de Nedbank sur la santé financière a révélé que près de 50 % des Sud-Africains estiment qu'il est normal de s'endetter pour couvrir les dépenses du ménage telles que l'épicerie, les vêtements, les meubles, les appareils électroménagers, l'électricité et l'eau. Au Nigeria, les consommateurs se tournent également vers les prêts pour couvrir leurs dépenses quotidiennes, alors que les taux d'inflation augmentent.

S'endetter davantage lorsque les frais de subsistance augmentent peut facilement vous enfoncer dans une spirale d'endettement. Au contraire, l'élaboration d'un plan de remboursement de vos dettes vous permettra de libérer vos liquidités.

Il existe deux stratégies : la méthode de la boule de neige ou celle de l'avalanche de dettes.

La méthode de la boule de neige consiste à rembourser en priorité les dettes les plus modestes, avant de passer à des emprunts plus importants. Le fait de voir votre dette se résorber vous motive.

La méthode de l'avalanche de dettes s'attaque d'abord aux dettes dont le taux d'intérêt est le plus élevé, ce qui vous permettra d'économiser le plus d'argent en éliminant les remboursements d'intérêts élevés.

Quelle que soit l'approche choisie, demandez l'avis d'un conseiller financier professionnel.

3. Compartimentez votre épargne

L'épargne offre une sécurité financière et permet de faire face aux dépenses imprévues. Elle vous aide également à atteindre vos objectifs financiers. Si les ménages aux revenus instables sont plus susceptibles d'avoir du mal à se constituer une épargne, les occasions d'épargner peuvent se présenter sous la forme d'une réduction des coûts d'achat, par exemple en optant pour des marques supermarché moins chères ou l'achat de recharges pour les produits d'entretien ménager.

En général, la plupart des personnes qui épargnent activement conservent leurs économies pour les vacances, les fonds d'urgence, les achats futurs et les objectifs à long terme sur le même compte. Le problème de cette approche est que lorsque vous avez besoin de retirer de l'argent de votre compte d'épargne, vous ne savez pas de quelle partie de votre épargne vous vous servez.

L'une des façons d'organiser votre épargne consiste à la répartir entre les catégories pour lesquelles vous épargnez. Pour ce faire, vous pouvez utiliser une feuille de calcul qui indique le montant que vous avez épargné pour chaque catégorie. Vous pouvez ainsi voir clairement la progression de votre épargne pour chaque objectif, ce qui vous encourage à poursuivre sur votre lancée.

Si vous souhaitez aller plus loin, des applications de budgétisation telles que 22seven permettent de créer des budgets personnalisés en fonction de vos habitudes de dépenses. Cette application gratuite vous permet de fixer des limites à vos dépenses et de suivre les montants que vous avez déjà dépensés.

Par exemple, vous pouvez décider de ce que vous prévoyez de consacrer à des dépenses liées à votre style de vie (comme les sorties au restaurant ou le shopping) et recevoir une notification lorsque vous êtes sur le point d'atteindre votre limite de dépenses. Mais il est important de faire preuve d'autodiscipline et de ne pas trop dépenser une fois que ces fonds sont épuisés. Et même si cela peut sembler être une application de plus à installer, pensez à la facilité avec laquelle vous pouvez utiliser votre carte de débit au cours de votre journée et dépenser plus que ce que vous aviez prévu.

Parfois, nous devons mettre en place des mesures pour nous protéger de nous-mêmes, et c'est le cas de celle-ci.

Bomikazi Zeka, Assistant Professor in Finance and Financial Planning, University of Canberra

Abdul Latif Alhassan, Professor of Development Finance & Insurance, University of Cape Town