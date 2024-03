Tunisie: « Massari » - Un programme collaboratif pour consolider les trajectoires professionnelles culturelles

TUNIS — La scène culturelle tunisienne sera renforcée au cours de l'année 2024-2025 par un nouveau projet franco-tunisien qui s'intitule « Massari, Consolider sa trajectoire professionnelle culturelle » dédié aux professionnels de la culture et des arts. Des financements de 2 millions d'Euros (près de 7 millions de dinars) seront alloués à ce projet de deux ans réunissant six organisations culturelles tunisiennes et mettant la diversité des territoires et la parité au coeur de ses objectifs.

Les grandes lignes de ce projet (2024-2025) ont été dévoilées, mercredi soir, au siège de l'Institut Français de Tunisie (IFT) à Tunis, en présence des représentants des partenaires français et ceux des organisations tunisiennes. "Massari" sera également présenté à Sousse (le jeudi 7 mars) et prochainement (18-23 mars) dans cinq autres gouvernorats: Bizerte, le Kef, Kairouan, Sfax et Gabès.

« Massari, Consolider sa trajectoire professionnelle culturelle » est un projet soutenu par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français, dans le cadre du Fonds Equipe France (FEF). En collaboration avec l'IFT et l'Ambassade de France en Tunisie, ce projet sera réalisé principalement par les organisations suivantes : l'Art Rue, Al Badil, Echos cinématographiques, Minassa, le Syndicat des libraires et distributeurs importateurs et exportateurs du livre (SLDIEL) et Safahat.

Une série de près de 36 formations thématiques dans les secteurs de la danse, des arts visuels, du théâtre, des musiques, du livre, du cinéma et du numérique est au programme.

Fabrice Rousseau, directeur de l'IFT, a mentionné que ce projet collaboratif plurilingue s'adresse à un public large à travers des formations en français, en anglais et en arabe ainsi qu'aux acteurs culturels tunisiens qui veulent consolider leurs compétences dans le cadre de projets déjà mis en place.

Les six partenaires tunisiens ont été choisis « pour leur sérieux, leur connaissance du terrain et leur expertise", a mentionné le responsable français. Leur première mission est d'aller à la rencontre des entrepreneurs culturels dans les régions qui "représentent l'avenir de la création et de l'innovation culturelle en Tunisie", a-t-il avancé.

Le Syndicat des libraires et distributeurs importateurs et exportateurs du livre (SLDIEL) s'associe à ce projet afin d'accompagner les libraires par le biais de cycles de formation destinés à tous les acteurs de la chaîne du livre et de l'édition.

Les auteurs, les éditeurs, les infographistes, les maquettistes ainsi que les distributeurs et les diffuseurs seront les bénéficiaires de ces formations. Quoique les métiers de distributeur et de diffuseur « n'existent pas en Tunisie, ce qui constitue une faille pour le secteur de l'édition », a estimé le président du SLDIEL, l'éditeur Habib Zoghbi. Les outils de gestion et la communication en Librairie ainsi que la présentation du livre tunisien dans les foires et salons du livre à l'étranger sont les grandes priorités pour le secteur du livre dans le cadre de Massari, a-t-il fait savoir.

Le représentant de l'Art Rue qui organise le festival annuel Dream City a présenté l'orientation de cette association présente dans toutes les régions de la république. Son plan d'action sera axé sur la médiation culturelle et la formation dans les métiers de l'audiovisuel aussi bien que la formation artistique pour les artistes de la scène, jeunes et moins jeunes, afin de renforcer leurs compétences.

Les six organisations partenaires, chacune dans un son domaine de compétence, vont ainsi accompagner les entrepreneurs culturels locaux à travers des cycles de formations qui s'articulent autour de trois axes dont un axe artistique (ateliers d'écriture, mentorat, masters class d'analyse filmique ...).

Le deuxième axe est technique et sera orienté vers le renforcement des compétences des techniciens de l'audiovisuel et du livre (son, lumière, impression..). Un troisième axe administratif se rapporte à la gestion des projets et les moyens adéquats qui permettent aux entrepreneurs culturels de pérenniser leurs projets à travers l'acquisition des compétences techniques nécessaires (levée des fonds et présentation d'un budget auprès des bailleurs de fonds..).

Les formations gratuites seront accessibles aux personnes résidant sur le territoire tunisien à partir d'appels à candidatures disponibles sur la plateforme Massari en français, anglais et arabe, à l'adresse suivante : http://massari.co/

La décentralisation et la parité sont les deux principaux objectifs de ce projet qui cible tous les entrepreneurs culturels sur l'ensemble du territoire tunisien. Les partenaires locaux sont appelés à aller vers les porteurs de projets dans les régions en leur proposant des formations adaptées à leurs besoins.

Le critère de parité, à travers l'adhésion d'autant de femmes que d'hommes sur un seul projet, constitue "une exigence et un élément fondamental" pour les partenaires français.