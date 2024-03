Algérie: L'ACNOA salue la réussite du Forum pour la protection de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique

Alger — L'Association des Comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA) a salué, mercredi, la réussite du Forum africain pour la protection de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique et sa contribution à sensibiliser davantage les jeunes aux risques environnementaux.

A l'issue de la clôture de cette rencontre de deux jours abrités à Alger et marquée par plusieurs interventions de hauts niveaux par des experts algériens, africains et internationaux, l'Association, qui a organisé cet évènement, a affirmé par la voix de son président algérien Mustapha Berraf, que le Forum a montré des signes de succès en appelant à l'unification des efforts de tous pour faire face au phénomène du réchauffement climatique.

Le président de l'ACNOA a également salué la contribution effective du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la réussite de cet événement, ainsi que la présence active de la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables et du ministre de la Jeunesse et des Sports, qui ont apporté une impulsion positive pour le succès du Forum, sans oublier le travail accompli par les experts et les participants qui ont animé les ateliers de la conférence et ont formulé plusieurs recommandations et propositions qui seront présentées à la ministre de l'Environnement.

En ce qui concerne les recommandations clés émanant de ce Forum sportif-environnemental, le président de l'ACNOA a indiqué qu'il avait été "convenu de renforcer les recommandations d'usage", en attendant la finalisation du document final des recommandations par un groupe d'experts ayant participé aux travaux, ajoutant: "Nous devons renforcer les mesures environnementales auxquelles nous sommes habitués, telles que les campagnes de reboisement, le nettoyage des zones naturelles et la réduction des déchets pour atténuer l'empreinte carbone".

L'ACNOA prendra acte des mesures et mécanismes proposés par les professeurs et les experts ayant participé au Forum car convaincue que les résultats obtenus étaient bénéfiques pour l'Afrique et l'Algérie qui a franchi de grands pas en matière de développement durable, a rappelé M. Berraf, ajoutant que l'Algérie était un pays précurseur dans l'utilisation de l'hydrogène vert qui constitue une priorité pour la transition énergétique.

Evoquant les efforts du Forum dans la sensibilisation de la jeunesse africaine, M. Berraf a souligné que "la participation de 50 pays africains aux différents ateliers dénote un niveau élevé de conscience chez la communauté sportive africaine et nous interpelle quant à l'importance de travailler conjointement pour la préservation de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique".

Répondant à une question sur les mesures à prendre à l'avenir par l'ACNOA, M. Berraf a fait savoir que "la prochaine étape sera la création d'un trait d'union entre les gouvernements africains et les comités olympiques nationaux comme stipulé dans la Charte olympique et ce en application des conclusions du Forum visant la préservation de l'environnement".

Tout un chacun est désormais convaincu que le l'athlète est en mesure de faire passer, en toute efficacité, des messages à la jeunesse africaine sur la préservation de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique.