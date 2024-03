Cameroun: la cdhc intensifie la promotion des droits de la femme avec son stand au musée national

En prélude à la 39e édition de la Journée internationale de la femme, placée sur le thème Investir en faveur des femmes : Accélérer le rythme, la Commission des Droits de l'homme du Cameroun (CDHC) organise une série d'activités pour promouvoir davantage les Droits de la femme, sous l'impulsion de son président, le Pr James Mouangue Kobila. C'est dans cette optique que la CDHC prend part depuis lundi, 4 mars 2024, à la foire-exposition organisée par le Ministère de la Promotion de la Femme et de Famille (Minproff) au Musée national à Yaoundé.

Mme Pauline Bilana, cadre en service à l'Unité de Promotion de la CDHC, indique que dans ce stand, on retrouve des outils de sensibilisation de la promotion et de la protection des Droits l'homme, tels que le Protocole de Maputo, les compendiums des déclarations de la CDHC, les compendiums des déclarations et des discours du président de la CDHC, les statistiques sur les Droits de l'homme (actions de la CDHC depuis 2021 et situations des Droits de l'homme), les cliniques juridiques qui sont des espaces aménagés pour accueillir des requérants, ainsi que des informations sur le numéro vert, le 1523.

Les équipes de la CDHC vont vers les visiteurs pour un maximum de sensibilisation, les invitant à visiter le stand. Le 6 mars 2024, les commissaires Endeley née Joyce Bayande Mbongo et Asuagbor née Ayuk Nkongho Lucie respectivement présidentes de la sous-commission chargée de la Promotion des Droits de l'homme et de la sous-commission en charge de la prévention de la torture à la CDHC sont allées galvaniser l'équipe au Musée national tout comme la Minproff la fait un jour avant pendant sa tournée, après leur passage dans l'émission « Women and Digital Revolution » sur la CRTV RADIO.