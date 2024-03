Algérie: ٌRebiga appelle les spécialistes à accompagner la transmission du message historique

Alger — Le ministre des Moudjahidine et des Ayant droits, Laid Rebiga a appelé, mercredi, les chercheurs et les historiens à l'accompagnement de son département pour transmettre convenablement le message historique.

Dans son allocution à l'ouverture de la conférence nationale intitulée "La mémoire et la problématique de l'écriture de l'histoire nationale" organisée au Cercle national de l'Armée à Beni Messous (Alger), M. Rebiga a appelé "l'ensemble des chercheurs, enseignants et historiens à accompagner son département ministeriel pour la réalisation de sauts qualitatifs à la faveur des moyens matériels, juridiques et organisationnels dont il dispose dans l'objectif de transmettre convenablement le message historique".

Rappelant l'intérêt majeur accordé par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune à la mémoire nationale, M. Rebiga a précisé que son département s'attelait à l'organisation de rencontres, conférences et journées d'étude au niveau des établissements universitaires en vue de barrer la route aux idées et visions étrangères véhiculées sur notre histoire ou les tentatives de s'en accaparer tout en renforçant les alternatifs scientifiques et objectifs disponibles.

Le ministre a souligné dans son allocution "l'importance particulière" que revêt ce Colloque et ses dimensions stratégiques à travers les idées que les spécialistes présenteront, et les débats et discussions de ses ateliers visant, a-t-il dit, à dévoiler de nombreux mécanismes scientifiques académiques, loin des tentatives de banaliser les questions liées à l'histoire et à la mémoire, "et à élaborer des méthodologies précises pour promouvoir le discours historique selon la profondeur historique et des objectifs définis".