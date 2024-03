Angola: INAC dénonce l'exploitation des enfants dans les carrières de Lubango

Lubango — L'Institut National de l'Enfance (INAC, sigle en portugais) de la province de Huíla a dénoncé, ce mercredi, le travail infantile et l'exploitation des enfants dans des carrières artisanales produisant de la pierre concassée, au pied de Serra da Chela, dans le quartier Mapunda, près d'Aldeia SOS, et à Cristo Rei, à la périphérie de Lubango.

Dans ces deux localités, le travail de production de la pierre concassée est effectué majoritairement par des enfants âgés de 7 à 16 ans, un travail qu'ils qualifient de « dangereux » pour leur intégrité physique. Il y a déjà des rapports de blessures et de mutilations, compte tenu du danger et du matériel avec lequel ils travaillent.

Dans une interview accordée à l'ANGOP, la responsable du secteur de protection de l'enfance d'INAC, Olga Bartolomeu, a déclaré que la situation est « grave », car beaucoup de ces enfants sont privés de l'école et de leurs droits, sous prétexte de « contribuer à assurer le revenu familial ».

Elle a déclaré qu'une campagne de sensibilisation est en cours et la création de projets avec les administrations du quartier, les autorités traditionnelles et les familles, afin de prévenir le travail infantile l'exploitation des enfants, notamment dans les travaux "dangereux", comme ceux des carrières.

Le but des actions de l'institut, a-t-elle souligné, est de lutter contre l'implication de mineurs dans ces travaux, une action de sensibilisation qui se concentre sur les familles et les acheteurs de ce matériau utile à la construction, afin qu'ils refusent les offres de travail des enfants et découragent l'option pour ce travail.

%

Selon la source, la structure dédiée à la défense et à la protection des enfants dans le travail infantil a l'Inspection générale du travail (IGT) comme coordinateur et INAC comme adjoint, ayant déjà visité ces sites et identifié deux carrières, Mapunda et Cristo Rei, cette dernière est considéré comme la plus dangereuse.

Olga Bartolomeu a souligné que les statistiques d'enfants impliqués sont variables, allant de 20 à 50/jour, regrettant que certains parents contactés défendent que les enfants doivent travailler pour aider la famille.

La plupart des mineurs exploités sont orphelins et déclarent que leur travaille contribue à assurer le revenu familial.

Plus de 200 familles habitant dans le quartier de Mapunda vivent de l'extraction de matériaux inertes. La plupart de ces familles sont non structurées.

La production de pierre concassée, au pied de l'ancienne chaîne de montagnes, est la principale option, avec des cas de cécité dus à des fragments de roche et des mutilations de membres dues à l'utilisation de matériaux tels que des pioches et des marteaux.