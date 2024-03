Madagascar: Enseignement supérieur - Les équipements de recherche laissent à désirer

Le manque de financements pour la recherche reste d'actualité, ce qui impacte les travaux des chercheurs.

Faire des travaux de recherche à Madagascar serait difficile, car les infrastructures et les équipements de laboratoire manquent cruellement. «Les chercheurs ont des objectifs de recherche, mais il n'y a pas d'infrastructures pour les réaliser. Le pays ne dispose que de neuf centres de recherche, et ces centres sont très peu équipés», lance un chercheur ayant requis l'anonymat, mardi. Certaines recherches seraient réalisables à Madagascar, d'autres non.

Hajaniaina Rasoloarison, chercheur sur la conservation des reptiles et des amphibiens à la Faculté des Sciences, raconte, par exemple, que les centres de recherche publics ne disposent pas de matériel pour réaliser des analyses génétiques. «Il faut passer par un centre de recherche privé, ce qui coûte cher. Pour l'analyse d'un échantillon, il faut payer 12 euros. Pour mille échantillons, donc, il faut un budget plus conséquent», raconte-t-il. Ce doctorant explique que ces problèmes d'infrastructures et de matériel prolongent ses travaux de recherche. «Normalement, la thèse de doctorat se prépare en 3 ans. Mais avec tous ces problèmes, on va jusqu'à 5 ans de recherche», enchaîne-t-il.

Le budget de l'État alloué aux dépenses de recherche est très mince. Madagascar n'y consacre que 0,01% de son PIB, ce qui est très loin de l'objectif fixé par l'Union africaine qui a fixé les financements de recherche à 1% du PIB. Les chercheurs ont souvent réclamé une hausse du budget de recherche. Pas plus tard que la semaine dernière, lors de la rencontre du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Dr Andriamantena Razafiharison, avec les enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants de l'université d'Antsiranana, la demande de révision du budget qui leur est alloué a été remise sur le tapis. «Les chercheurs ont une capacité de recherche de financement. Mais ce qui est urgent, c'est d'équiper les laboratoires de recherche», note notre source. Hajaniaina Rasoloarison souligne qu'il y a des universités étrangères qui font don de matériel de laboratoire à Madagascar. «Ce qu'il faut, c'est diminuer les taxes sur les équipements de recherche», indique la source.