Algérie: Le CNDH célèbre la Journée internationale des femmes

Alger — Le Conseil national des droits de l'homme (CNDH) a organisé, mercredi à Alger, une rencontre à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des femmes, lors de laquelle il a réaffirmé la solidarité avec les femmes palestiniennes contre l'agression sioniste.

Dans une Déclaration de solidarité avec les femmes en Palestine, le CNDH et l'ensemble des participants à cette rencontre parmi les institutions et organismes publics, les agences onusiennes, les médias, la société civile et les universités, ont déclaré "dédier la Journée du 8 mars 2024 aux femmes palestiniennes, en solidarité avec leur lutte pour leur droits".

Devant ces exactions, la même source a réaffirmé "le soutien" de tout un chacun aux femmes palestiniennes, notamment à Ghaza, lançant un appel pressant à toutes les parties prenantes pour faire cesser, "de toute urgence", cette horreur que vit le peuple palestinien.

S'exprimant à cette occasion, le président du CNDH, Abdelmadjid Zaalani, a appelé les femmes palestiniennes à "poursuivre la résistance" et à "ne pas baisser les bras", rappelant "les sacrifices de leurs homologues algériennes pendant la glorieuse Révolution du 1er Novembre pour le recouvrement de l'indépendance et de la liberté.

M. Zaalani a en outre souligné les efforts de l'Algérie visant à faire triompher la cause palestinienne, relevant à ce titre la nécessité de "permettre au peuple palestinien d'exercer son droit à l'établissement de son Etat indépendant".

La rencontre a été l'occasion de projeter deux films documentaires, l'un intitulé "Peuple palestinien : 70 ans de souffrance" et l'autre documentant les violations et le génocide visant les femmes, les enfants et les hommes à Ghaza.