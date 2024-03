Cameroun: Journée internationale de la femme - Les dames de agl et socopao cameroun au chevet des prisonniers

Elles se sont déployées au pénitencier de New Bell Douala, la capitale économique du Cameroun. Avec pour objectif redonner espoir pour une réinsertion sociale de ceux qui ont été mis en marge de la société. Notamment les mineurs de la prison.

La prison a répondu présente, à la venue de ces dames. Plus particulièrement les jeunes du pénitencier. Ils se sont mobilisés. Ce n'est pas toujours qu'ils accueillent de visiteurs de ce rang. Au cours de sa prise de parole, Adama DIATTA Chef Département Crédit Management chez AGL Cameroun a rassuré ses enfants « nous avons délibérément choisi, nous personnel féminin de AGL CAMEROUN de venir vous rendre cette visite pour vous apporter un réconfort et vous rappeler que vous restez membres de la société. Société à laquelle vous allez certainement retourner, et à la construction de laquelle vous êtes appelés à participer ».

Pendant deux heures d'immersion dans le pénitencier, les enfants ont communié avec leurs mamans dans des échanges plutôt fraternels, un jeu de questions-réponses dans une ambiance conviviale. Elles leurs ont remis la confiance à un avenir plus radieux et plein d'espoirs et surtout le retour en famille « Demain un autre jour se lèvera pour vous aussi et nous sommes sûrs que vous saisirez les bonnes opportunités qui se présenteront à vous pour le plus grand bonheur de vos familles respectives ».

La leçon des mères a été retenue et les enfants ont exprimés la volonté de redevenir des citoyens modèles. A travers Mbomo Augustin, le porte-parole des enfants qui, au nom de ses co-pensionnaires, a promis « de rester sage. A la sortie de prison, nous serons des enfants exemplaires qui vont apporter notre pierre à la construction du Cameroun ». Joseph Ngangue Ekwe, 3ème adjoint au maire de Douala 2ème présent à cette cérémonie a salué et félicité « l'élan de coeur de ces braves femmes qui pensent aux couchent défavorisées ».

Auparavant et en prélude à cette La 39ème édition de la Journée Internationale des droits de la Femme placée sous le thème « Investir en faveur des femmes : accélérer le rythme » Plusieurs activités ont été menées par les femmes AGL et SOCOPAO Cameroun. Notamment une journée de formation au cours de laquelle les femmes apprendront la fabrication du savon liquide, savon de toilette, les liquides adoucissants, le vinaigre, la baume mentholée. Une action sociale en faveur des Pygmées...