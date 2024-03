Madagascar: Autonomisation féminine - Une cinquantaine de femmes initiées à la couture

Femme indépendante. Hier à l'espace Zazou Andraharo, une étape significative a été franchie dans le domaine de l'autonomisation des femmes à Antananarivo, avec la conclusion fructueuse d'une formation en couture pour une cinquantaine de femmes vulnérables. Cette initiative résulte d'une collaboration dynamique entre l'Inner Wheel Club d'Antananarivo et l'association Wednesday Morning Group (WMG), visant à promouvoir l'indépendance financière des femmes en les encourageant à devenir entrepreneures ou à intégrer le marché du travail, notamment dans des secteurs tels que la Zone Franche.

« Ce sont la 12e et la 13e promotion de femmes à bénéficier de cette formation gratuite en couture que nous avons organisée. Nous accueillons toutes les femmes motivées et prêtes à construire un avenir meilleur dans le domaine de l'entrepreneuriat ou du commerce. En plus de la couture, nous renforçons ces femmes pour qu'elles deviennent entrepreneures. Nous proposons d'autres activités en dehors de la couture pour atteindre l'objectif sur l'autonomisation des femmes. Nous avons une vingtaine de femmes pour chaque session de formation, provenant d'autres associations telles que l'Association Fitia, Les Enfants de Soleil et autres », souligne avec fierté Finaritra Andriampeno, présidente du club Antananarivo d'Inner Wheel.

Formation rémunérée

Pour l'association WMG, cette collaboration marque une première expérience dans la mise en place de formations en couture.

« Nous partageons la même vision avec l'Inner Wheel, c'est pourquoi nous avons décidé de collaborer avec eux car ils possèdent la structure et la stratégie adéquates. Notre focus habituel est la formation des femmes à la confection de serviettes hygiéniques lavables, non seulement pour leur usage personnel pendant leurs menstruations, mais aussi pour leur permettre de générer des revenus. Nous avons identifié un marché pour ces serviettes hygiéniques afin de financer ce projet et d'aider ces femmes », explique Solange Ramamonjisoa Chapuis, présidente de WMG.

Après l'obtention de leur certificat, les femmes formées ont le choix de continuer à travailler dans la confection de serviettes hygiéniques avec les deux associations, ou de se lancer dans l'entrepreneuriat. « Cette formation est une opportunité précieuse pour nous permettre de devenir des femmes indépendantes. Je vais me concentrer pleinement sur le domaine de la couture après cela. Je n'ai pas encore tous les matériaux nécessaires, mais je ferai de mon mieux avec ce que j'ai sous la main », confirme Léonie Christine, bénéficiaire de la formation.

La prochaine promotion débutera ce mois-ci, avec une durée de formation de deux mois et demie. « Cette formation est rémunérée car ces femmes sont des mères de famille ayant besoin d'argent, même si la formation est gratuite. Elle est ouverte à toutes les femmes intéressées », conclut Finaritra Andriampeno.