Madagascar: The voice Belgique - Herisoa Randriatsizafy continue l'aventure

La communauté malgache célèbre une nouvelle victoire en Belgique alors que Herisoa Randriatsizafy accède à la phase des «Lives» de The Voice Belgique.

Hier soir, lors de la 11e session de The Voice Belgique, Herisoa Randriatsizafy a brillé sur la scène en affrontant la phase des «Duels» aux côtés de Naomi, sur le titre «Take me to church» de Hozier, en duo. Après une performance intense et émouvante, la voie s'ouvre pour Herisoa vers la prochaine étape, les «Lives», où elle se produira en solo après avoir défendu son amie Naomi.

« C'était intense, difficile de voir partir mon amie Naomi face à moi. J'étais à la fois heureuse de continuer l'aventure et attristée de dire au revoir à Naomi. C'est le jeu, mais c'est une étape cruelle des duels. La prochaine étape se fera en solo, je serai sur scène en direct cette fois-ci. Durant cette phase Les lives , seuls quatre sur les huit restants seront retenus», confie Herisoa Randriatsizafy.

À l'issue de ces duels, Christophe Willem, Mentissa, BJ Scott et Hatik ont sélectionné les talents qui les accompagneront lors des «Lives». Herisoa Randriatsizafy a été choisie pour rejoindre la team de Mentissa, aux côtés de la candidate Marie, Jasper et Victoria.

La magnifique prestation de Herisoa sur une chanson de Demi Lovato lors de la phase des «Blinds» en janvier dernier avait déjà séduit les quatre coachs, qui se sont battus pour obtenir ses faveurs. Quant à Naomi, son timbre angélique sur un titre de Rosalia avait charmé sa coach, Mentissa. Cette dernière a donc décidé de faire s'affronter sur le ring ses deux «coups de coeur» des «Blinds».

« L'émotion est là, la justesse, la technique. Vous avez toutes les deux tout ce qu'il faut, donc bravo ! », félicite Mentissa après la prestation de Herisoa et Naomi hier. « Franchement, c'était hallucinante comme prestation. Le titre est très dur, vous avez fait des harmonies qui étaient très en place. Je pense que vous vous êtes apportées beaucoup l'une et l'autre », ajoute le coach Christophe Willem. Le choix est compliqué pour Mentissa. Touchée par la sensibilité de Herisoa, la coach décide de continuer l'aventure à ses côtés. Herisoa Randriatsizafy se prépare actuellement pour la phase en solo avec détermination et passion.