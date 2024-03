Madagascar: Boeny - L'exportation de concombre de mer interdite

La décision du ministère de la Pêche et de l'Économie bleue concernant l'exportation des concombres de mer est maintenue. La région Boeny figure parmi les quatre régions concernées par cette interdiction, les trois autres étant Sava, Diana et Sofia.

Cette décision a été prise à la suite de l'interception de cent soixante-quatre pêcheurs malgaches dans les eaux territoriales des Seychelles, à trois reprises, alors qu'ils pêchaient des concombres de mer, dans une zone interdite et non autorisée.

« Les enquêtes sur cette affaire de pêche interdite dans les zones limitées des Seychelles ne sont pas encore bouclées. Des investigations sont en cours. Plusieurs régions sont concernées et de nombreux départements ministériels sont impliqués pour suivre cette affaire. Nous sommes descendus à Mahajanga pour effectuer un contrôle et le suivi de la situation. Des saisies ont été effectuées par le biais de l'Autorité sanitaire halieutique, installée au sein de la direction régionale de la pêche de Boeny, à la Corniche. Une déclaration de stock a été exigée des exploitants. Par la suite, des mesures seront prises. Le tribunal est indépendant dans sa prise de décision », avertit le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, Tsimanaoraty Paubert Mahatante, lors de sa rencontre avec les opérateurs de concombres de mer et les responsables de la pêche de Boeny, vendredi à Mahavoky-atsimo.

Seules deux sociétés sont en possession d'un agrément dans le secteur, en l'occurrence Yang Huagen et Santi Export. La déclaration de stock de ces deux sociétés de pêche de concombres de mer a permis de savoir que cette dernière dispose de quinze tonnes de stock qui date de l'année 2021, et la première, 280 kg. « Des enquêtes sont encore menées pour connaître la provenance de ces produits », précise le ministre de la Pêche.

Pour empêcher les pêcheurs d'aller dans les eaux territoriales des iles voisines et pour mettre fin à la pêche illégale non déclarée et non autorisée (pêche INN) et pour formaliser et normaliser le secteur, un élevage ou écloserie d'holothuries sera créé.

Lors de sa visite à Mahajanga, le ministre Mahatante a également rencontré les acteurs du secteur à Mahavoky-atsimo. Il les a exhortés à adhérer dans les structures légales, dont la future écloserie.