Madagascar: Moto / 4 heures Honda - Mathias défend son titre aux côtés de Lucas Robert

La 22e édition du 4 Heures Honda se déroulera sur un nouveau circuit à Ambohidratrimo. Cette édition 2024 verra l'insertion de la catégorie province.

Les organisateurs apporteront des innovations au 4 Heures Honda 2024 qui en est à sa 22e édition. Cette prestigieuse course est organisée par Iarivo Moto club avec la Fédération malgache du motocyclisme (Fmam). Elle aura lieu le dimanche 10 mars, sur un nouveau circuit à l'espace Clastimi à Ambohidratrimo. Le coup d'envoi est prévu à 10 heures. Le prologue se fera le samedi 9 mars.

Les pilotes officiels de Madauto sera cette fois Mathias Plantive, champion national en titre en Enduro et motocross, et Lucas Robert, classé troisième au championnat de La Réunion. Ce dernier vient de remporter la victoire au Grand Prix 100% MX de ce week-end, comptant pour la troisième manche du championnat de Madagascar. Ils seront aux commandes d'une Moto KTM 450 MX. Mathias Plantive a été sacré champion en solo et 3e au général en Enduro l'an passé.

Une autre grosse pointure, Pascal Dorseuil, vainqueur en 2018, sera également de la partie. La course est ouverte aux débutants et élites disposant d'une licence. «C'est un circuit sur une boucle de 6 à 8 km, adapté à tous les niveaux, qui traverse des prairies en pente et des rizières», décrit le concepteur du parcours, Pascal Techer.

Père et fils

%

L'organisation estime accueillir plus de quatre-vingt-dix équipages totalisant cent soixante-dix pilotes locaux et internationaux. Comme innovation, l'organisation introduira cette fois la catégorie réservée aux pilotes des provinces, outre les douze autres habituelles.

En plus des courses, diverses animations, jeux et concours sont prévus pendant les deux journées. Les visiteurs auront l'occasion de découvrir une vente-exposition des derniers modèles, des équipements et accessoires de qualité proposés par les concessionnaires de motos et des scooters à Madagascar.

Un bon d'achat de 2 millions ariary offert par Moto Shop sera remis à l'heureux gagnant. L'inscription se poursuivra jusqu'au vendredi à 18 heures, juste avant la réunion d'information et la remise de dossards au Madauto à Andraharo. Les trois premiers de chaque catégorie recevront chacun un trophée ainsi que les dix meilleurs au scratch. Le plus titré Tsirava Razafimahefa qui a enregistré sept sacres et évolue ces dernières années dans la catégorie des vétérans 2, roulera cette fois avec son fils Miaro Razafimahefa.