Madagascar: Pétanque / Ouverture saison FSBM - Victoire du trio Hery, Doda et Kola

La triplette du Club Bouliste de Tananarive remporte le trophée et la prime de 2 millions d'ariary du tournoi d'ouverture de la saison organisé par la Fédération sport boules malagasy. Elle est formée du vice-président de la Fédération, Heriniaina Rasolonirina dit Hery, en compagnie de Doda et Kola. Ce trio du CBT a défait en finale (13 à 9) la formation du BIC, composée de Daddy, Tselonina et Nary. C'était dimanche soir au boulodrome Fitaratra à Tongarivo-Tanjombato.

Cent quatre-vingt-sept triplettes ont été en lice chez les seniors hommes. Du côté des dames, les médaillées d'or des Jeux des Iles, Mirana et Hasina, remportent la coupe ainsi que la prime de 500 000 ariary. Elles ont défait en duel final Tahina et Angela du C2BA, (13 à 5). La doublette du CBAT constituée par Clarito et Franco s'est imposée en finale des juniors (13 à 7) contre Nathanaël et Christian du PAC. Et chez les vétérans, Fra et Riri du CB2A ont battu Radany et Ralay du BIC (13 à 4).

Ce tournoi d'ouverture ne figure pas encore dans la compétition nationale à points. «L'objectif à court terme est de délivrer les licences à tous les joueurs avant le 31 mars. La première compétition à point sera la Coupe de Madagascar qui aura lieu du 5 au 7 avril à Antsirabe. Ce sommet national servira de sélection des porte-fanions malgaches aux Championnats d'Afrique au Maroc, du 6 au 9 juin. Nous avons déjà reçu la lettre d'invitation, mais il faut encore attendre la lettre officielle de levée de sanction», souligne Adrien Julio Edouard Andrianirina, président par intérim de la Fédération.