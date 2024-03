Afrique: Tourisme - Brazzaville, Odzala, Pointe-Noire, Ngabé... tous rassemblés à Berlin

Au deuxième jour du Salon international du tourisme ITB de Berlin, les allées du pavillon Afrique attiraient les visiteurs en quête d'authenticité tandis que face aux stands du Bostwana, du Zimbabwe et de l'Afrique du Sud, le bel espace du Congo ouvrait de nouveaux horizons.

Pour les partenaires du ministère de l'Industrie culturelle, artistique, touristique et des Loisirs, pour la ministre Lydie Pongault et l'ambassadeur en poste à Berlin, Edith Itoua venue apporter son soutien actif à ce grand rendez-vous congolais en Allemagne, l'expérience d'ITB constitue une aventure extrêmement positive.

Venu promouvoir les parcs nationaux d'odazala-Kokoua, Conkouati-Douli, Nouabalé-Ndoki et autres réserves naturelles, Francel Emerancy Ibalank, responsable de Wild Safari Tour, déploie ses services dans le tourisme balnéaire avec des croisières sur le fleuve Congo, des visites en mer vers Pointe-Noire mais aussi des voyages en immersion dans les départements à la rencontre des cultures et des peuples. « Le salon de Berlin est un atout pour nous en particulier et la République du Congo en général », estime-t-il, poursuivant: « Non seulement nous sommes désormais localisés mais les tours opérateurs ont exprimé le souhait de promouvoir la Destination Congo ».

De son côté, Brenda Ndengue, qui représente la fondation Odzala-Kokoua et le sanctuaire de Lossi, promeut le parc et observe avec intérêt les touristes indépendants surpris pour certains de voir le Congo présent à Berlin. « ITB nous permet de montrer nos produits mais aussi la destination Congo. Certains souhaitent visiter Brazzaville. Ils en ont une connaissance imprécise et expriment leur intention de venir découvrir le pays », a-t-il confié.

Pour Bleck Mabiala, manager du tourisme au parc national de Nouabale-Ndoki, les échanges sont particulièrement fructueux avec les organisateurs de voyages et les tours opérateurs. « En quête de nouvelles destinations, beaucoup d'entre eux ont annoncé leur intention de visiter le parc », a-t- il indiqué.

La nouveauté est certainement l'expression la plus entendue sur le stand du Congo. Placide Nguie Obami, venu porter le site touristique de Ngabé, en donne une juste synthèse : « Les visiteurs du salon sont en quête de nouveaux voyages. Ils ont l'habitude de voyager et le Congo apporte une nouvelle vision. Le site touristique de Ngabé propose des activités à la fois touristiques et culturelles, il répond à ces attentes. »