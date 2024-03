Congo-Brazzaville: Krist Duford Mambiki Bakissi - « JB Mpiana fera honneur à toutes les femmes de Brazzaville »

interview

Juriste de formation, manager en marketing, communication des entreprises et relation client, Krist Duford Mambiki Bakissi, la trentaine révolue, a fait de la production scénique son cheval de bataille.

Tour à tour, il a produit déjà Davido, Fally Ipupa, Mbilia Bel, Grand-père Bozi Boziana, Miss université (en ce qui concerne la mode), ... Le 8 mars, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, ce patron de la maison Aigle production-communication-événementiel va produire JB Mpiana Papa chéri Moto pamba au Radisson Blu à Brazzaville, puis le 9 mars à la galerie Nduna à Pointe-Noire. Dans cet entretien exclusif, il nous parle de ces deux concerts.

Le 6 janvier dernier, vous avez produit JB Mpiana à Brazzaville. Pourquoi deux mois après vous le faites revenir ?

Après la réussite du premier concert, le 6 janvier à l'hôtel Olympic palace de Brazzaville, nous sommes convenus avec l'artiste de faire un autre concert le 8 mars, question d'honorer les femmes, notamment en célébrant la Journée internationale de leurs droits avec un prolongement sur Pointe-Noire, le 9 mars. Pourquoi Pointe-Noire ? Tout simplement parce que cela fait exactement dix-neuf ans que JB Mpiana n'avait plus jamais joué dans cette ville. Les mélomanes ponténégrins ont aussi besoin de voir ce grand artiste se produire chez eux après une longue absence. Je rappelle que son dernier concert à Pointe-Noire date de 2005.

Quelle a été sa réaction lorsque vous lui avez fait la proposition de se produire à Brazzaville ?

JB Mpiana avait réagi avec beaucoup d'enthousiasme et d'engouement, car lui aussi avait besoin de se produire sur scène au Congo. Cela faisait très longtemps qu'il n'avait pas joué un concert payant à Brazzaville. A l'issue du concert, il était très satisfait et surtout content de revenir sur le sol congolais. Moi-même y compris.

Quelle sera la particularité du concert du 8 mars ?

La particularité, c'est d'abord parce que le concert a lieu le soir de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Pour ce faire, JB Mpiana fera honneur à toutes les femmes de Brazzaville. Il permettra à toutes les femmes de demander les chansons de leur choix. Puis l'autre particularité, c'est le fait que ce concert connaîtra la participation des artistes locaux et comédiens.

Vous produisez JB Mpiana à Brazzaville pendant que son nom défraie la chronique sur les réseaux sociaux, notamment sur l'histoire de son ancienne danseuse. Ne craignez-vous pas que ce concert puisse connaître un coup ?

Je ne pense pas. Je vous dis d'abord que nous sommes tous humains avec nos défauts et nos qualités. JB Mpiana est un homme qui respecte beaucoup la femme, nonobstant ce qui se dit sur les réseaux sociaux, monté urgemment pour salir son image. Je sais que les mélomanes brazzavillois seront nombreux à cette soirée événementielle. S'il faut donner mon point de vue sur cette histoire, il est vrai que JB Mpiana a eu un enfant avec cette dame, mais à l'âge majeur. Puisque la danseuse arrive dans Wenge BCBG en 2006 alors qu'elle a 11 ans. Elle dit qu'elle a eu un enfant avec JB Mpiana qui a aujourd'hui 9 ans, donc né en 2015. Faites-vous les calculs et vous comprendrez que la dame a mis au monde à 20 ans par là. Après JB Mpiana, elle a eu une autre vie ailleurs avec un mari et un enfant. Pourquoi soulève-t-on cette histoire maintenant ? JB Mpiana est concentré sur son travail et non sur ce que l'on dit çà et là sur les réseaux sociaux.

Le 8 mars, un autre artiste de renom va se produire à Brazzaville. Ne craignez-vous pas l'adversité ?

Effectivement, la vie est faite d'adversité. JB Mpiana est un grand artiste qui a aussi son public. Bête de scène, il joue aussi de la bonne musique et sait tenir les amoureux de la bonne musique en haleine. Nous ne craignons rien. J'invite les mélomanes congolais à faire le bon choix qui est JB Mpiana. Qu'ils viennent écouter la belle rumba, la rumba mature et danser au rythme de Zebuka. Comme quoi, une seule date, le 8 mars, un seul artiste, JB Mpiana, et un seul endroit, le Radisson.

Quel est le prochain événement de la maison Aigle production ?

Le prochain événement en vue, c'est la production scénique du grand groupe Zaiko Langa Langa, le 1er mai, à Brazzaville à l'occasion de la fête internationale des travailleurs.