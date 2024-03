Madagascar: Pêche - Une baisse de la production de crevettes en 2023

La campagne de crevettes a été officiellement ouverte, le vendredi 1er mars, après trois mois de fermeture. La ville de Mahajanga a été choisie pour accueillir la cérémonie d'ouverture, car c'est la capitale de la pêche industrielle. L'évènement s'est déroulé au port de Mahajanga, en présence des autorités locales et des responsables de la pêche de Boeny.

Le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, Tsimanaoraty Paubert Mahatante, qui a assisté à cette cérémonie, a reconnu que la production a diminué à trois mille cinq cents tonnes durant la campagne 2023.

Douze mille cinq cents tonnes de poissons accessoires ou by catch ont également été pêchés dans les filets. Ces poissons ont été vendus dans les grandes poissonneries de l'ile. Chaque année, entre trente-cinq bateaux de pêche à quarante-sept chalutiers sont utilisés durant la campagne de pêche aux crevettes à Madagascar, tous provenant des armateurs malgaches.

« La production a baissé sensiblement car auparavant elle était à cinq mille tonnes par an. Elle a néanmoins rapporté seize milliards d'ariary l'année passée. »

Poursuivant ses explications, il a indiqué que les recettes étaient évaluées à trois milliards d'ariary il y a quelques années. Il a aussi souligné que ces exportations génèrent des devises dans la balance commerciale.

« La production naturelle en mer et dans les eaux douces n'arrive plus à satisfaire les besoins humains. En 2018, l'avenir de la pêche dans le monde était l'aquaculture. La production annuelle en aquaculture à Madagascar était à trois cent sept mille tonnes par an. Aujourd'hui, nous n'arrivons plus à produire en mer que cent douze mille à cent seize mille tonnes de produits, trente mille à quarante mille tonnes en eau douce. Cela constitue un gap de cent quarante à cent cinquante mille tonnes. C'est ce qui explique l'importance du centre de développement aquaculture (CDA). Il joue un rôle important dans l'aquacole, la formation et l'encadrement technique ainsi que la production et l'élevage d'alevins », précise le ministre.