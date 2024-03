Madagascar: Législatives - Les candidats députés se bousculent

Du côté des partisans du régime comme de l'opposition, la liste des candidats pour les législatives n'est pas encore dévoilée. Cependant, les aspirants candidats cogitent dans l'attente.

Rien de précis. À quelques semaines de l'ouverture du dépôt de dossier de candidature pour les prétendants aux sièges de l'Assemblée nationale, et malgré l'attente des listes officielles de candidats au sein des divers états-majors politiques, les aspirants candidats sont nombreux à se montrer. Du côté des partisans du régime, bien que le secrétaire national du TGV Hery Rasoamaromaka ait annoncé mardi dernier qu'en ce moment, nul ne peut encore prétendre être candidat au nom des orange, des noms reviennent souvent pour devenir député ou postuler pour leur propre succession. De son côté, l'opposition n'est pas plus avancée, sauf la plateforme «Firaisankina» qui a déjà présenté Rina Randriamasinoro, secrétaire général du TIM, comme candidat pour le district Tana IV.

Les spéculations vont bon train au sein de cette plateforme avec des futurs candidats de coalition malgré la réticence de certains partisans sur le fait des candidats parachutés. Actuellement, seul Siteny Randrianasoloniaiko avoue vouloir briguer un second mandat à Tsimbazaza au nom de la plateforme. D'autres noms sortent aussi du lot pour «Firaisankina» comme, entre autres, Alban Rakotoarisoa qui est pressenti par certains comme le candidat de la plateforme à Manjakandriana. Néanmoins, le principal intéressé ne veut pas encore trop s'avancer vu qu'officiellement, rien n'a encore été décidé à propos de ce district.

Suspense

Alain Désiré Rasambany, secrétaire général du HVM, figure aussi parmi les candidats potentiels de la plateforme «Firaisankina» vu qu'il a été aperçu la semaine dernière parmi les YLTPiens candidats qui demandent la transparence du processus électoral au Pavé Antaninarenina. Hier, des publications sur les réseaux sociaux montrent plusieurs candidats pour cette plateforme dont le journaliste Gascar Fenosoa. Publication aussitôt réfutée par le journaliste lui-même et par les députés Fidèle Razara Pierre et Hanitra Razafimanantsoa dans leur émission télévisée. Selon le député d'Ambatondrazaka, il est temps pour la plateforme de donner les noms des députés, même si ce n'est que pour quelques circonscriptions, afin de stopper les spéculations et du même coup apaiser les partisans qui commencent à tergiverser à force d'attendre.

Trois ministres et d'anciens responsables étatiques figurent parmi les noms qui reviennent souvent pour le poste de député du côté des partisans du régime, à l'instar de Lalatiana Rakotondrazafy possible candidate à Faratsiho. À côté, plusieurs autres personnalités ont déjà évoqué leur volonté de briguer un mandat à l'Assemblée nationale sous la bannière orange, comme l'ancien ministre de l'Intérieur et actuel conseiller spécial du président de la République, Tianarivelo Razafimahefa, candidat à Ambatolampy où il est très actif, ou l'ancien ministre de l'Énergie, Solo Andriamanampisoa.

Le problème que subit l'opposition est aussi le même que pour les partisans du régime. Des prétendants candidats pour un même district se disputent jusqu'à en arriver à des affrontements pour certains. Si rien n'est décidé, le cas de plusieurs députés actuels amène à se poser des questions.

Le cas de Christine Razanamahasoa, présidente de la Chambre basse, reste en ce moment en suspens. Cependant, plusieurs élus d'Ambatofinandrahana ont déjà demandé sa réélection. Jusqu'à maintenant, elle n'a pas encore donné de détails quant à son intention. D'autres, dont le député du district de Tana IV, Paul Bert Rahasimanana, tiennent aussi le suspense quant à la circonscription où il va se présenter.